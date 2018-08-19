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Okul çantaları hediye gelecek

Denizli'de Okula Merhaba projesi kapsamında ilkokula yeni başlayacak öğrencilere, okul çantası hediye edilecek.

DHA | 19.08.2018 - 09:02..
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Merkezefendi Belediyesi eğitime destek kapsamında, ‘Okula Merhaba’ projesiyle, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dersinde ilçe içerisinde ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere okul çantası hediye edecek. Öğrencilerin sıralarında hazır halde bulunacak çantalarda kalemlik, kurşun kalem gibi araç ve gereçler olacak.

Okul çantaları hediye gelecek

"DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kendileri için eğitimin öncelikli olduğunu belirterek, "Kurulduğumuz yıldan bu yana eğitime desteklerimizi sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz. Geçen senelerde olduğu gibi bu sene de Merkezefendi sınırları içerisinde okula başlayan birinci sınıf öğrencilerine çantalarını takdim edeceğiz."dedi.

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