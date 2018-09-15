Okul çevreleri steril alan olacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı Tarıkhan Çetiner, 17 Eylül Pazartesi başlayacak 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi öncesinde okullar ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi verdi.

Okullar ile çevrelerinin daha güvenli hale getirilmesi amacıyla İçişleri, Milli Eğitim ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları arasında 12 Eylül'de protokol imzalandığını hatırlatan Çetiner, bu eğitim-öğretim döneminde okullarda ilk defa sabit kolluk görevlilerinin görev yapacağını bildirdi.

"GÜVENLİĞİ 26 BİN 835 PERSONEL SAĞLAYACAK"

Sorumluluk bölgelerine göre okullarda polis ve jandarmanın bulunacağını vurgulayan Tarikhan Çetiner, "Bunlar okul içi ve dışında, özellikle çocuklar okuldan çıktıktan sonra evlerine gidiş güzergahı, mahalle, sokak ve çocukların bulundukları ortamlarda her türlü güvenliğin sağlanmasıyla ilgili görev alacak. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi başlamadan önce Bakanın imzasıyla illere genelge gönderildi. Genelge kapsamında birçok eğitim-öğretim alanı ve civarının güvenlik konusunda 'steril alan' haline getirilmesine yönelik tedbirler en üst seviyede alındı. 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde 22 bin 773 okula 6 bin 835 polis ve jandarma görevlendirilmesi sağlanacak. Bunun yanında 20 bin de özel güvenlik görevlisi atanacak. Böylece okulların daha güvenli hale getirilmesi sağlanacak." diye konuştu.





"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Ailelerin, çocuklarının güvenliği konusunda rahat olması gerektiğine işaret eden Tarıkhan Çetiner, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın, evlerinden ayrılışlarından okullarına gidişlerine, okuldan çıktıktan sonra da yaya, toplu taşıma araçları ya da servislerle evlerine gidene kadar olan güzergahta kolluk güçleri olarak her türlü tedbiri alıyoruz." dedi.







