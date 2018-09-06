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Okul çevresi için güvenlik uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "En büyük sorumluluk aileler ve öğretmenlerin. Çocuğu çevredeki tehlikelere karşı bilinçlendirmek şart" dedi.

İHA | 06.09.2018 - 14:56..
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Okulların açılmasına az zaman kala okul çevrelerindeki tehditlere karşı uyarılarda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çocuklarımız okul çevrelerindeki seyyar satıcılar, uyuşturucu satıcıları ve hijyenik olmayan gıda satıcılarına karşı dikkatli olunmalı. Veliler, öğretmenler ve güvenlik güçlerimiz çocukların sağlığını tehlikeye atacak her türlü tehlikeye karşı tedbirleri almalı" dedi.

SAĞLIĞI BOZACAK GIDALARDAN UZAK DURUN

Bendevi Palandöken, "Geleceğimizin esnafı, mimarı, ressamı, doktoru, terzisi olacak çocuklarımızın eğitimi her şeyden önemli. Bu eğitimi ise güvenli şekilde sürdürmeleri şart. Okul çevrelerinde ise onları bekleyen birçok tehlike var. Velilerimiz, öğretmenlerimiz, güvenlik güçlerimiz yeni eğitim öğretim yılı başlamadan tüm tedbirleri almış olmalı. Eğitim öğretim süresince de bu tedbirler ivedilikle uygulanmalı. 17 milyonun üzerinde öğrencimiz, 70 bine yakın da okulumuz var. Bu okul çevrelerinde öğrencilerin sağlığını tehlikeye atacak gıda ürünleri satışı yapılıyor." diye konuştu.

Okul çevresi için güvenlik uyarısı

"ÇOCUKLARI BİLİNÇLİ YETİŞTİRİN"

Bnedevi Palndöken, "Açıkta satılan yiyecekler havadaki mikropların kolayca o simidin poğaçanın üzerine yapışıyor. Bu da çok büyük tehlikelere yol açabilir. Velilerimiz kesinlikle öğrencileri o satıcılardan bir şey almaması konusunda uyarmalı. Çocukları tehlikelerden korumanın ilk yolu, okula başladıktan itibaren her zaman onları bilinçli yetiştirmektir. Bu görev de en çok okul çevreleri için ailelere, okul içerisinde ise öğretmenlere düşüyor." ifadelerini kullandı.

Okul çevresi için güvenlik uyarısı

"TANIMADIKLARINIZDAN ALIŞVERİŞ YAPMAYIN"

Bendevi Palndöken, "Bir çocuğun yetişkin olana kadarki hem karakteri hem tehlikelere karşı bilinçli olması bir birey kazanmak demektir. Bunun için aileler baskı kurmadan çocuklara okul çevrelerinde tanımadıkları insanlardan herhangi bir alışveriş yapmamaları gerektiğini anlatmalı. Uyuşturucu, alkol, sigara gibi küçük yaşta uzak durulması gereken en önemli şeylerin ne olduğunu bilmeli. Okulda ise bu görev öğretmenlere düşüyor. Çocuklarımız geleceğimizdir. Onları korumak, eğitimlerini sağlıklı ve güvenli şekilde tamamlamalarını sağlamak aileler, öğretmenler, güvenlik güçlerimiz ve hepimizindir" şeklinde konuştu.


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