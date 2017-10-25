Okul çevresinde uyuşturucu satan 15'i Suriyeli 17 kişi gözaltında

İstanbul'da müşteri gibi davranarak okul çevresine giden polis, uyuşturucu satın almak için anlaştığı Suriyeli kadın şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Yemen A'nın ifadeleri doğrultusunda 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15'i Suriyeli, 2'si Faslı 17 şüpheli yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Adreslerde yapılan aramada 3 kilo 507 gram esrar, 2 bin 306 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, uyuşturucu madde satışında elde edildiği değerlendirilen 23 bin 680 lira, 3 bin 415 dolar ile 80 avro ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.