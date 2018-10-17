taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.69675
Euro
6.5755
Altın
1227.13
Borsa
98520.67
Gram Altın
224.513

Okul çevresindeki büfelere polis denetimi

İstanbul'da okul timleri Esenyurt'taki okul çevrelerinde.bulunan büfe, market ve tekel bayilerinde sigara satışı denetimi yaptı.

DHA | 17.10.2018 - 12:51..
  1. Haberler
  2. Eğitim

18 yaşın altındakilere sigara satışının yasak olduğunu, bazı öğrencilerin dal tabir edilen taneyle tek sigara aldığını da dikkate alan ekipler, dün okul çevrelerinde 6 saat içinde 53 market, büfe ve tekel bayisinde denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde 186 kilo açık tütün, 115 paket nargile tütünü, 38 paket bandrolsüz sigara ve 137 paket şeffaf poşette tütün sarılı sigara ele geçirildi.

Okul çevresindeki büfelere polis denetimi

İŞ YERİ SAHİPLERİNE PARA CEZASI

Bu arada taneyle sigara satışı yapan 6 işyerine ‘4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’ kapsamında para cezası verildi. 3 işyerinin ise çalıştırma ruhsatı olmadığı için zabıta ekipleri tarafından mühürletildiği öğrenildi.

Okul çevresindeki büfelere polis denetimi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

1143
Fatih Altaylı polise küfür etti

Fatih Altaylı polise küfür etti

262
Bakan Soylu: Suriyelilerin ekonomiye katkısı söylenmiyor

Bakan Soylu: Suriyelilerin ekonomiye katkısı söylenmiyor

531
Aleyna Tilki'nin elleri nasır tuttu

Aleyna Tilki'nin elleri nasır tuttu

64
Arda Turan hakkında çöken binaya ilişkin suç duyurusu

Arda Turan hakkında çöken binaya ilişkin suç duyurusu

57
İtalya ve Fransa arasında Afrikalı göçmen krizi

İtalya ve Fransa arasında Afrikalı göçmen krizi

37
Ölmeden önce polise katilin ismini verdi

Ölmeden önce polise katilin ismini verdi

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM