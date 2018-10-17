Okul çevresindeki büfelere polis denetimi

18 yaşın altındakilere sigara satışının yasak olduğunu, bazı öğrencilerin dal tabir edilen taneyle tek sigara aldığını da dikkate alan ekipler, dün okul çevrelerinde 6 saat içinde 53 market, büfe ve tekel bayisinde denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde 186 kilo açık tütün, 115 paket nargile tütünü, 38 paket bandrolsüz sigara ve 137 paket şeffaf poşette tütün sarılı sigara ele geçirildi.

İŞ YERİ SAHİPLERİNE PARA CEZASI

Bu arada taneyle sigara satışı yapan 6 işyerine ‘4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’ kapsamında para cezası verildi. 3 işyerinin ise çalıştırma ruhsatı olmadığı için zabıta ekipleri tarafından mühürletildiği öğrenildi.