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Okul duvarlarına resim yaparak cezasını çekiyor

Ankara'da çeşitli suçlardan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Hasan Kahraman, kalan bir yıllık cezasını okul duvarlarına resim yaparak çekiyor.

AA | 20.12.2017 - 10:36..
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Küçüklüğünden beri resme merakı olan 32 yaşındaki Hasan Kahraman, işlediği çeşitli suçlardan dolayı cezaevine girdi. Yaptıklarından pişman olan ve cezası bitince resim çizerek parasını kazanmak isteyen Kahraman, cezaevinde açılan resim kursuna katıldı.

CEZAEVİNDE YETENEĞİNİ FARK ETTTİ

8 yıl 4 aylık cezasının infazı sırasında cezaevinde aldığı eğitimle yeteneğinin farkına varan ve kendisini geliştiren Kahraman, cezasının bitmesine bir yıl kala denetimli serbestlik uygulamasına başvurdu. Başvuru sırasında resim yapmak istediğini belirten ve bu isteği kabul edilen Kahraman, Keçiören'deki Mecidiye İlkokulu'nun duvarlarına manzara ve çizgi film karakterleri resimleri ile öğretici resimler çiziyor. Günde 8 saat resim yaparak cezasının infazını tamamlamaya çalışan Kahraman, kalan zamanını ise ailesiyle geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Okul duvarlarına resim yaparak cezasını çekiyor

"BENİ RESSAM OLARAK GÖRÜYORLAR"

Kahraman, resim yaparken yaşadığı tüm olumsuzlukları unuttuğunu söyledi.

Okul duvarlarına resim yaparken kendisini çok mutlu hissettiğini anlatan Kahraman, öğrenci ve velilerin, yaptığı eserlerden dolayı kendisini tebrik ettiğini belirtti.

Okul duvarlarına resim yaparak cezasını çekiyor

Kahraman, insanların geçmişine bakmadan kendisine saygı gösterdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Beni bir hükümlü değil de ressam olarak görüyorlar. Bu süreçte Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz bana çok yardımcı oldu ve olmaya devam ediyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün İŞKUR tarafından organize edilen girişimcilik kursuna dahil edildim. Kursun tamamlanmasının ve cezamın bitmesinin ardından, alacağım 27 bin lira hibe desteğiyle resim atölyemi açmak istiyorum. İnsanlar benim gibi yanlışa düşmesinler diye hiçbir ücret almadan ellerinden tutmak ve onlara resim yapmayı öğretmek istiyorum"

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