Okul geçit görevlileri ile okul önleri daha güvenli

Eskişehir Emniyet Genel Müdürlüğü talimatı doğrultusunda hayata geçirilen okul geçit görevlileri’ eğitimi uygulamalı olarak yapıldı.

KARŞIYA GEÇMEK DAHA GÜVENLİ

Uluönder Mahallesi’nde bulunan Tayfur Bayar Anadolu Lisesi önünde öğrenciler ellerindeki tabelalar ile karşıdan karşıya geçişi daha güvenli hale getiriliyor. Okullarda yapılan eğitimler ile toplam 135 görevlinin olduğu projede sayının 500’e çıkması amaçlanıyor.

"EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Trafik Polisi Mehmet Öztürk, meydana gelen trafik kazalarını en aza indirebilmek için böyle bir proje yapıldığını ifade ederek, "2018-2019 öğretim yılı içerisinde ilimizde meydana gelen trafik kazalarını en aza indirebilmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talimatı doğrultusunda okullar bölgesinde bulunan öğrencilerin daha huzurlu bir şekilde trafik hayatında bulunmaları için okul geçit görevlileri adalettik. Geçit görevlilerinin eğitimleri sonucunda öğrencilerimizin okul bölgesi içinde daha güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamayı amaçladık. Bu eğitimler sonucunda ilimizde şu anda 135 tane okul geçit görevlisi var. 2018-2019 öğretim yılı içerisinde de bu eğitimlerimiz devam edecek. Bu sayıyı da 500’e kadar çıkartmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.





"UYGULAMA ÇOK VERİMLİ"

Uygulamanın çok verimli olacağını söyleyen görevli öğrenci, "Uygulama bence çok verimli. Bizim okulumuzun önündeki cadde çok hızlı akan bir cadde değil ama caddeye doğru bakan okullar var. Öğrencilerin karşıya geçmesi zor. Şoförler bu konuda çok sorumsuz. ‘Dur’u gösterdiğinde bile geçenler oluyor. Bu konuda daha temkinli olurlarsa herkes için daha iyi olur. Ayrıca okul geçit görevlisi olan öğrencilerin ellerinde bulunan tutanak ile ceza kesme yetkisine sahip oluyor." dedi.



