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Okul hayaline 81 yaşında kavuştu

Okuma yazma seferberliğini duyup kayıt yaptıran 81 yaşındaki Duran Sarı, haftanın iki günü 1 kilometrelik yolu yürüyerek okula gidiyor.

AA | 03.04.2018 - 09:48..
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Okul hayaline 81 yaşında kavuştu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde dünyaya gelen Sarı, okula gitmek yerine çiftçilik yapan ailesine yardım ederek hayatını geçirdi.

Okumayı çok istemesine rağmen bu yaşına kadar eli kalem tutmayan Sarı, hayalini gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslara katıldı.

Okul hayaline 81 yaşında kavuştu

TAKDİR TOPLUYOR

İlçedeki Yazıdere Şehit Adem Akdeniz İlkokulu'nda devam eden okuma yazma kursu için yaklaşık 1 kilometrelik yolu haftanın 2 günü yürüyerek giden Sarı, öğrenme arzusuyla takdir topluyor.

Sarı, yaptığı açıklamada, okul çağındayken sıralarda oturmak yerine ailesine yardım ettiğini, okumayı çok istemesine rağmen dönemin şartlarından dolayı okula gidemediğini söyledi.

Okul hayaline 81 yaşında kavuştu

"HİÇ KALEM TUTMADIM"

"Hayatımda hiç okula gitmedim, hiç kalem tutmadım. Okulun yüzünü bile görmedim." diyen Sarı, "Çocukken çok istiyordum ama o zamanlar köyümüzde okul yoktu. Yakın bölgedeki okula gitmek de bizim için çok zordu. Maddi durumumuz iyi değildi. Aileme yardım etmek zorundaydım. Keşke okula gidebilseydim." diye konuştu.

"ÖĞRETMEN OLMAK İSTERDİM"

"Okula gelmek için yaklaşık 1 kilometre yol katediyorum. Çok zor oluyor. Köyün en sonunda benim evim. Oradan çıkıp yürüyerek buraya geliyorum. Okumanın büyüğü küçüğü yok, herkes gelsin ve okusun. Mesela ben artık istediğim yere tek başıma gidebilirim.

Okul hayaline 81 yaşında kavuştu

Kendimi çok iyi hissediyorum. Şu anda sanki öğretmen gibiyim. İnanın kursu bitirdikten sonra bana bir iş verilirse seve seve yaparım. Eğer ben okusaydım yani okula gidebilseydim öğretmen olmayı çok isterdim."

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