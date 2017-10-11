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Yaralamadan aranan hademenin evinde esrar bulundu

Sakarya'da okulun yanında 2 kişiyi bıçaklayan okul hizmetlisinin evinde yapılan aramalarda 2 kilo esrar bulundu.

11.10.2017 - 11:01
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Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde geçen hafta meydana gelen olayda, Fatmahanım Ortaokulu'nda hizmetli olarak çalışan Ümmet Ç., okulun yanında tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Ümmet Ç., olayın ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Yaralamadan aranan hademenin evinde esrar bulundu

EVDE VE AHIRDA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekipleri, devam eden soruşturma kapsamında Ümmet Ç.'nin Yenice Mahallesi'nde bulunan Estergon Sokak'taki evinde narkotik köpeği 'Rüzgar' ile arama yaptı. Evde ve ahırda, samanlıkların arasında, kavanozlar içinde yaklaşık 2 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralamadan aranan hademenin evinde esrar bulundu

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