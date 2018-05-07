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Okul için ikametgah sorunu olanlara kiralık adres dönemi

TEOG'un yerine getirilen Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS), adrese dayalı olması aileleri mecburi göçe zorluyor.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 10:03..
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2 Haziran'da 1 milyon öğrencinin kaderini belirleyecek olan LGS sınavı, bu sene ilk kez uygulanacak. Milyonlarca öğrencinin hedefi iyi bir liseye girmek.

EMLAKÇILARIN FIRSATÇILIĞI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG yerine gelen sistemi daha önce kamuoyuna açıklamıştı. Buna göre öğrencilerin yüzde 92’si oluşturulacak eğitim bölgelerinde adreslerine göre 5 tercihlerinden birine yerleştirilecek, yüzde 8’i ise nitelikli 600 liseye sınavla girecek.

SİSTEME UYGUN GÜNCELLEME

Yaklaşık 1.1 milyon öğrencinin adrese dayalı yerleştirmeye göre liselere yerleştirileceğinin açıklanması üzerine emlakçılar ve ev sahipleri, kiralık ve satılık ev ilanlarında sisteme uygun güncelleme yaptı.

Okul için ikametgah sorunu olanlara kiralık adres dönemi

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ AİLELERİ GÖÇE ZORLUYOR

Çocuklarının iyi eğitim almasını isteyen veliler, şimdiden okullara yakın ev aramaya başladılar. Adreslere göre daha kaliteli ve köklü okulların olması aileleri buralara yönlendiriyor.

Okul için ikametgah sorunu olanlara kiralık adres dönemi

 

"ÇOCUĞUNUZUN GELECEĞİ İÇİN FEN LİSESİNE YAKIN EV"

Ailelerin çocukları için ilgili mahalle ve semtlerde ev arayışlarına girmesi emlakçıları da harekete geçirdi. Emlakçılar, sistemlerinde güncellemeye giderek ilanlarında evin oda sayısını, ne zaman yapıldığını, kaçıncı katta bulunduğunu, ulaşımını, okula yakınlık derecesine dair yeni ilanları camlarına astılar.

Okul için ikametgah sorunu olanlara kiralık adres dönemi

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