Okul kantinlerinde yeni dönem

Yeni eğitim, öğretim döneminin başlamasıyla gözler okul kantinlerine çevrildi. Kantinlerde denetimlerin yapıldığını söyleyen ve öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını belirten Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu (TKİEDF) Başkanı Vahap Osmanoğlu, "Nakit taşımayarak öğrencileri uyuşturucudan, gasptan, kötü alışkanlıklardan korumak istiyoruz. Kartlar sadece kantinlerde geçecek, veliler kantinlerden ücretsiz kartları alabilir" dedi.

YENİ EĞİTİM YILINDA HAYATA GEÇECEK

17 Eylül'de İstanbul'da 500 pilot okulda uygulamaya başlanacak olan dijital ödeme sistemi 'Papara Card' ile hem veli, hem öğrenci hem de kantincilerin memnun olması hedefleniyor.

Vahap Osmanoğlu, pilot uygulama sonrasında önce İstanbul'da ardından Türkiye genelindeki tüm kantinlerde bu uygulamanın hayata geçeceğini söyledi.

MERDİVENALTI ÜRÜNLERE İZİN YOK

Okul kantinlerinin hijyen denetimlerinin sürekli yapıldığını ve denetimler sonucunda hiçbir olumsuz vaka ile karşılaşılmadığını dile getiren Vahap Osmanoğlu, "Kantincilikle ilgili bin 200 saat süren eğitimlerimiz var. Üretime dayalı anında üretim anında tüketim mantığıyla hareket etmeye çalışıyoruz ve başarılı olacağız. Merdiven altı ürünler kantinlerde yok. Dışarıda merdiven altı üretim var ve tek amacımız dışarıyla ilişkiyi kesmektir. Bu ilişkiyi kesersek çocuklarımız sağlıklı ürünler almış olur" diye konuştu.

"ÇOCUĞUN İHTİYACI KADAR PARA YÜKLENİYOR"

'Papara Card' sisteminin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından onaylı olduğunu söyleyen Osmanoğlu uygulamanın detaylarını anlattı.

Vahap Osmanoğlu, "Amacımız öğrencinin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasıdır. Çocuklarımızı uyuşturucudan gasptan, kötü alışkanlıklardan korumak istiyoruz. Bu kart sadece kantinde geçecek. Aileler 17 Eylül'den itibaren okul kantinlerinden ücretsiz alabilirler. İsterse kart hem kantinde hem de dışarıda geçerli olur. Aynı zaman da hijyenik çünkü para da çok mikrop var. Ayrıca çocuğun okula gidip geliş saatini veli kart sayesinde görebilecek. Çocuğu alışveriş yaparken cep telefonunda kontrollü bir şekilde ne yaptığını görecek. İstanbul'da 500 tane pilot okul seçtik. Türkiye genelinde bu kartı yaygınlaştıracağız. Veli isterse 5 lira, 10 lira, 50 lira da yükleyebilir. Yani çocuğunun ihtiyacı kadar para yükleyebiliyor. Temassız, ekrana göstererek alışveriş yapacaklar. Kantinciler için de avantajı şu, işlemler biraz daha seri olmuş olur. Para üstü, bozuk para derken çok zaman geçiyor." dedi.