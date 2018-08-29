taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4625
Euro
7.5388
Altın
1203.535
Borsa
92895.94

Okul kıyafetleri öğrencileri bekliyor

Yaklaşan 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde okul formaları ve önlükler raflardaki yerini alırken, veliler ve öğrenciler de hazırlıklara başladı.

DHA | 29.08.2018 - 14:11..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018- 2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar, 17 Eylül 2018 tarihinde açılacak. Her yıl olduğu gibi öğrenciler sınıfları dolduracak. Okulların açılmasına kısa bir süre kalması nedeniyle öğrenci ve veliler hazırlıklara şimdiden başladı.

KIYAFETLERİN FİYAT ARALIKLARI

Okul kıyafeti satışı yapan mağazalar da yeni eğitim öğretim yılına hazırlandı. Okula yeni başlayacak olan öğrenciler, velileriyle alışverişe çıktı. Her okulun farklı renklerde tercih ettiği okul kıyafetlerinden kısa kollu, yakalı tişort 25 TL, uzun kollu kışlık kazak 35 TL, pantolonlar 45-50 TL, etekler ise 40 TL civarında fiyatlarla satışa sunuldu. Bazı okullarda hala kullanılan mavi önlük ise erkek öğrenciler için 40 TL, kız öğrenciler için 50 TL’den satılıyor.

Okul kıyafetleri öğrencileri bekliyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de iPhone satışları düştü

Türkiye'de iPhone satışları düştü

462
Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

20
Ahmedinejad tweet atmadan duramıyor

Ahmedinejad tweet atmadan duramıyor

38
Dövizle kira dönemi sona erecek

Dövizle kira dönemi sona erecek

250
Şehit Ömer Halisdemir'i reklam malzemesi yaptılar

Şehit Ömer Halisdemir'i reklam malzemesi yaptılar

69
Köylülerin yıllardır yaktığı madde kehribar çıktı

Köylülerin yıllardır yaktığı madde kehribar çıktı

103
Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat

Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM