Okul kıyafetleri öğrencileri bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018- 2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar, 17 Eylül 2018 tarihinde açılacak. Her yıl olduğu gibi öğrenciler sınıfları dolduracak. Okulların açılmasına kısa bir süre kalması nedeniyle öğrenci ve veliler hazırlıklara şimdiden başladı.

KIYAFETLERİN FİYAT ARALIKLARI

Okul kıyafeti satışı yapan mağazalar da yeni eğitim öğretim yılına hazırlandı. Okula yeni başlayacak olan öğrenciler, velileriyle alışverişe çıktı. Her okulun farklı renklerde tercih ettiği okul kıyafetlerinden kısa kollu, yakalı tişort 25 TL, uzun kollu kışlık kazak 35 TL, pantolonlar 45-50 TL, etekler ise 40 TL civarında fiyatlarla satışa sunuldu. Bazı okullarda hala kullanılan mavi önlük ise erkek öğrenciler için 40 TL, kız öğrenciler için 50 TL’den satılıyor.