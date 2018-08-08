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Okul kursuyla gümüş madalya kazandı

Pursaklar Fen Lisesi öğrencisi Fatih İbrahim Özlügedik, okul kursunda aldığı eğitimle katıldığı 29’uncu Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’ndan gümüş madalyayla döndü.

AA | 08.08.2018 - 15:42..
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Eğitimini sürdürdüğü Ankara Pursaklar Fen Lisesi’nin hafta sonları düzenlediği kurslarda biyoloji alanında eğitim alan İbrahim Özlügedik, okulun biyoloji takımının da kaptanlığını yapıyor.

Yarışmaya hazırlık sürecinde elinden geleni yaptığını belirten İbrahim Özlügedik, Milli takım olarak olimpiyattan bir altın, bir gümüş ve iki bronz madalyayla döndüklerini anlattı.

Okul kursuyla gümüş madalya kazandı

YURTDIŞINDA EĞİTİM ALMAK İSTİYOR

Geçen yıl İngiltere'deki 28’inci Uluslararası Biyoloji Olimpiyatları'na katılarak bronz madalya kazandığını söyleyen lise öğrencisi, "İyi olduğum alanda ülkemi temsil ediyorum. Güzel bir şey oldu. Ailem de çok mutlu böyle bir başarı elde ettiğim için. Bu dönemde de hep arkamda durdular. Onlara da teşekkür ediyorum. Lisans dönemim için gerekli şartları sağlayabilirsem yurtdışında eğitim almak istiyorum. Oradaki bilim ve teknoloji alanında aldığım bilgiyi ülkeme taşımak istiyorum." dedi.

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