Okul müdürü otomobilinde ölü bulundu

Ağa Mahallesi 1020. Sokak'ta park halindeki bir otomobilin durumundan şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi.

Söz konusu sokağa gelen ekipler, 06 DYG 67 plakalı aracın içinde kafasının arka kısmından tek kurşunla vurulmuş bir erkek cesedi gördü. Polis ve savcının incelemesinin ardından, cesedi bulunan kişinin olay yerinin karşısındaki Rıza Malatyalı Ortaokulunun Müdürü Said Tekin (37) olduğu belirlendi.

Ceset, otopsi için Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.

OLAY YERİNDE TEK BOŞ KOVAN BULUNDU

Tekin'in iki çocuk babası olduğu ve bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi. Olay yerinde tek boş kovan bulan ve cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.