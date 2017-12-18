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Okul müdürünü öldüren öğrenci: Yine olsa yine yapardım

İzmir’de okul müdürünü vahşice katleden öğrencinin, jandarmadaki ilk ifadesinde, olay için pişman olmadığı söylediği ve “Yine olsa yine yapardım” dediği belirtildi.

İHA | 18.12.2017 - 13:12..
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İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ayhan Kökmen’in makamında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan 11. sınıf öğrencileri Uğurcan Y. ile İlhami P. “kasten adam öldürme”, Uğurcan Y.’nin babası B.Y. ise “adam öldürmeye azmettirmek” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, vahşi cinayeti İlhami P.’nin işlediği ve suçunu jandarmadaki sorgusunda kabul ettiği öğrenildi.

Okul müdürünü öldüren öğrenci: Yine olsa yine yapardım

PİŞMAN DEĞİLMİŞ

Olayın ardından yapılan sağlık kontrolünde vücutlarında uyuşturucu kalıntısı tespit edilen zanlılardan İlhami P.’nin ifadesinde, “Pişman değilim, yine olsa yine yapardım” dediği belirtilirken, İlhami P.’nin yaklaşık 3 yıl önce hasta olan kardeşini kaybettiği ve onun ardından psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.
Zanlıların odaya girdiği anda okul müdürü Ayhan Kökmen’in telefonda bir öğretmen arkadaşıyla konuştuğu, silah sesiyle birlikte Kökmen’in elinden telefonu düşürdüğü ve telefonun diğer ucundaki öğretmenin gelen silah sesiyle şoke olduğu öğrenildi.

KÖKMEN’İN ADI OKULDA YAŞAYACAK

Öte yandan, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü saldırıda yaşamını yitiren Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ayhan Kökmen’in adının yaşatılması için harekete geçti. Kökmen’in adının hangi okula verileceği daha sonra belirlenecek.

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