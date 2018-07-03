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Okul öncesi 1 ve 5’inci sınıfların kayıtları sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi, ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin, kayıtlarının yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi | 03.07.2018 - 09:23..
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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, okul öncesi, ilkokul 1’inci ve ortaokul 5’inci sınıfa başlayacak öğrencilerin e-Okul üzerinden devlet okullarına kayıtları yapıldı.

e-OKUL SİSTEMİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kayıtlarda öğrencilerin adres bilgileri dikkate alındı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: "2018-2019 eğitim öğretim yılında bütün devlet okullarında eğitim görecek olan okul öncesi, 1’inci ve 5’inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Okul öncesi 1 ve 5’inci sınıfların kayıtları sona erdi

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