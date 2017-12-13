Okul önlerinde narkotik uygulaması

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017-2018 eğitim- öğretim yılının sorunsuz geçmesi adına yoğun gayret sarf ediyor.
Narkotik polisi, okul önlerinin yanı sıra çevrelerinde yer alan parkları, internet kafeleri, oyun alanları ve metruk binaları da unutmadı.
YIL BOYUNCA ARTARAK SÜRECEK
Kars'ta Narkotik polisi parklarda bekleyen şüphelileri tek tek aradı. Ekipler, oyun salonlarını ve internet kafelerini de girerek uygulama yaptı.
Okul önlerinde ve çevrelerindeki denetimin eğitim yılı boyunca artarak devam edeceği öğrenildi.