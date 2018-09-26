Okul önünde sürücüleri yavaşlatan yaya geçidi

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Hacı İbrahim Cin Ortaokulunda öğrencilerin okul önünde bulunan yoldan daha güvenli bir şekilde karşıya geçmeleri için 3 boyutlu yaya geçidi projesi hayata geçirildi.

ÜÇ BOYUTLU YAYA GEÇİDİ

Okul önüne yaklaştığında 3 boyutlu yaya geçidiyle karşılaşan sürücüler, gördükleri manzara sebebiyle frene basıp yavaşlarken, öğrencilerin trafik güvenliği de artırılmış oldu. Pamukkale Belediyesi tarafından başlatılan uygulamanın zamanla tüm okullarda hayata geçirileceği bildirildi.

Çalışma ile yolu kullanan sürücülerin okul önünden daha dikkatli geçmesi ve yaya geçidini fark etmeleri amaçlanırken öğrencilerin de karşıya daha güvenle geçmeleri sağlandı.

OKUL ÖNÜ DAHA GÜVENLİ

Sürücüler için optik yanılsama hissi uyandıran 3 boyutlu yaya geçidi, sürücülere yolda kasis var görüntüsü vererek araçların yavaşlamasını sağlıyor.

Yolda ayrıca öğrencilerin okul çıkışlarında kullandıkları servisler için dubalarla çevrili servis bekleme alanı oluşturularak öğrencilerin okul servislerini daha güvenli bir şekilde beklemeleri sağlandı.