Üç kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü serbest

1 Okul servis şoföründe 17 kilo esrar yakalandı Bolu'da durdurulan otomobilde yapılan arabada, 17 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, "2 eşim var, 2'sine de kira veriyorum. Çok borcum vardı. Bu yolu seçmek zorunda kaldım" dedi.

2 Evini kütüphaneye dönüştürdü Manisa'da yaşayan Selahattin Angıner, evinde 20 bin kitap ve dergiden oluşan kütüphane kurdu.

3 Forbes'tan Türk Hava Yolları'na methiyeler Türkiye'nin öncü markası Türk Hava Yolları, ülkemizi gökyüzünde gururla taşıdığı gibi, ekonomi dünyasında da adını duyuruyor. Forbes'ta "Bu yaz THY ile tanışmak için 5 neden" isimli yazı yayınlandı.

4 49 dereceyi gören Şanlıurfa'da hayvanlar sudan çıkmıyor Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometrelerin 49 dereceyi gösterdiği sıcak hava, insanların yanı sıra hayvanları da olumsuz etkiliyor.

5 Van Gölü'nün saklı koyları Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük sodalı gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü, görenleri hayran bırakıyor.

6 Muharrem İnce - Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından bu akşam 19.00'da ilk kez bir araya gelecek.