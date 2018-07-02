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Okul servis şoföründe 17 kilo esrar yakalandı

Bolu'da durdurulan otomobilde yapılan aramada, 17 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, "2 eşim var, 2'sine de kira veriyorum. Çok borcum vardı. Bu yolu seçmek zorunda kaldım" dedi.

DHA | 02.07.2018 - 17:04..
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Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunun İstanbul yönünde kontrol yaptı.

Denetim sırasında, şüphe üzerine otomobil sürücüsü durduruldu. Araçta narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada, 17 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi Diyarbakır'dan İstanbul'a götürdüğü belirlenen sürücü H.G., gözaltına alındı.

"BU YOLU SEÇMEK ZORUNDA KALDIM"

Diyarbakır'da okul servisi şoförlüğü yapan H.G.'nin, emniyetteki ifadesinde, "2 eşim var, 2'sine de kira veriyorum. Çok borcum vardı. Bu yolu seçmek zorunda kaldım." dediği öğrenildi. H.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Okul servis şoföründe 17 kilo esrar yakalandı

Okul servis şoföründe 17 kilo esrar yakalandı

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