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Okul yapılsın diye arsalarını bağışladılar

İzmir Ödemiş'teki 20 bin nüfuslu Zafer Mahallesi'nde sorun haline gelen ilkokul ihtiyacı, 17 bağışçının 6 bin 700 metrekarelik arsayı bağışlamasıyla çözüme kavuştu.

İHA | 26.07.2018 - 09:10..
  1. Haberler
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İzmir Ödemiş'e bağlı Zafer Mahallesi’nde ilkokul ihtiyacının giderek artması üzereine bağışçılar harekete geçti. 17 bağışçı Adnan Menderes Bulvarı'ndaki odun ve kömür depolarının bulunduğu alanın yanındaki atıl halde bulunan 6 bin 700 metrekarelik bir araziyi belediyeye bağışladı.

MİLLİ EĞİTİM'E TAHSİS EDİLECEK

Bağış ve tapu tahsis işlemlerinin ardından ise bağışçılara teşekkür belgesi dağıtım töreni düzenlendi. Bağışlanan arazi, eylül ayında yapılacak toplantının ardından Milli Eğitim'e tahsis edilecek.

Okul yapılsın diye arsalarını bağışladılar

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