Okul yolunda hız sınırını aşan sürücüyü radar yakaladı

Almanya'nın Dresden kenti ilginç bir trafik cezasına sahne oldu. 21 yaşındaki Nico H. kız arkadaşının arabasıyla 30 km sürüş izni olan okul caddesinde 43 km süratle gidince 13 bin euro ceza ödemek zorunda kaldı.

RADAR CİHAZINA ÇARPTI, EHLİYETSİZ OLDUĞU İÇİN KAÇTI

Okul caddesinde 43 km süratle seyir halindeyken radara yakalanmamak için frene basan Niko H., aracının kaymasıyla birlikte radar cihazına çarptı ve ehliyetsiz olduğu için olay yerinden kaçtı.

TOPLAMDA 13 BİN EURO(52 BİN LİRA) CEZA ÖDEMEK ZORUNDA

Radarın çektiği resimden eşkali ve araç plakası belirlenen Nico H.'ye zincirleme cezalar ardı ardına gelmeye başladı. Radara verdiği zarardan dolayı 9 bin euro, kız arkadaşının aracında oluşturduğu hasar yüzünden 2 bin 500 euro ve ehliyetsiz araç kullandığı için mahkeme tarafından da bin 500 euro para cezasına çarptırılan Alman genç, radarın çektiği fotoğraf yüzünden 13 bin euro ödemek zorunda kaldı.