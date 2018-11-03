Okul yöneticiliğinde yeni uygulama

Başkan Receo Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı (MEB) Prof Dr. Ziya Selçuk'un 23 Ekim'de açıkladıkları 2023 Eğitim Vizyonu'na göre okul müdürleri için yüksek lisan şartı getiriliyor.

YAZILI SINAVLA ALINACAKLAR

Daha önce atanmayla ya da daha kıdemli kişiler arasında seçilen yöneticiler artık akademik kariyerlerinin yerine yazılı sınavla alınacaklar.

YÜKSEK LİSAN ŞARTI

Detayları henüz belli olmamakla beraber yüksek lisans adının duyulması bile eğitim camiasında bu göreve ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Önümüzdeki dönemden itibaren okullardaki müdür ya da müdür yardımcısı kadrosuna getirilecek öğretmenlere yüksek lisans ve üstü programlardan mezun olma şartı geliyor.

KARİYER YAPANA TEŞVİK

Öte yandan bakanlık, atandıktan sonra kendi bölümleri dışında yan dallarda lisansüstü programlarda kendini geliştiren öğretmenlere birtakım teşvikler vermeyi de planlıyor.