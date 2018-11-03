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Okul yöneticiliğinde yeni uygulama

Yeni eğitim vizyonunun açıklanmasıyla birlikte okul yöneticileri için de ayrı bir uygulama olacak. Yöneticiler artık yazılı sınavla atanacaklar.

Haber Merkezi | 03.11.2018 - 11:38..
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Başkan Receo Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı (MEB) Prof Dr. Ziya Selçuk'un 23 Ekim'de açıkladıkları 2023 Eğitim Vizyonu'na göre okul müdürleri için yüksek lisan şartı getiriliyor.

YAZILI SINAVLA ALINACAKLAR

Daha önce atanmayla ya da daha kıdemli kişiler arasında seçilen yöneticiler artık akademik kariyerlerinin yerine yazılı sınavla alınacaklar.

YÜKSEK LİSAN ŞARTI

Detayları henüz belli olmamakla beraber yüksek lisans adının duyulması bile eğitim camiasında bu göreve ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Önümüzdeki dönemden itibaren okullardaki müdür ya da müdür yardımcısı kadrosuna getirilecek öğretmenlere yüksek lisans ve üstü programlardan mezun olma şartı geliyor.

Okul yöneticiliğinde yeni uygulama

KARİYER YAPANA TEŞVİK

Öte yandan bakanlık, atandıktan sonra kendi bölümleri dışında yan dallarda lisansüstü programlarda kendini geliştiren öğretmenlere birtakım teşvikler vermeyi de planlıyor.

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