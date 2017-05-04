Okul zilinin kaplosunu kesene 5 yıl hapis istemi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Güngören'de bulunan Haznedar Abdi İpekçi Orta Okulu'nun müdürü müşteki Tamer Çelebi'nin, çalışmayan ses sistemini kontrol ettiğinde kabloların kesilmiş olduğunu belirlediği, tamir ettirmesinin ardından iki gün sonra tekrar kesildiğini tespit ettiği anlatıldı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Müşteki Çelebi'nin bunun üzerine güvenlik kamera kayıtlarını incelediği, 17 ve 19 Eylül 2016 akşamlarında okulun karşısında bulunan ofisinden çıkan şüpheli Orhan Çebi'nin okulun kapısından atlayarak okul bahçesine girdiği, ardından ses siteminin kablolarına zarar verip güvenlik kameralarını kırdığını görüntülerde gördüğü belirtildi.

"ZİLDEN RUH SAĞLIĞIM BOZULDU"

Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada şüpheli Orhan Çebi'nin üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2008/30 nolu genelgesine uyulmadığından, psikolojik ve ruh sağlığının bozulmasından dolayı böyle bir yola başvurduğunu söylediği bildirildi. Sanık Çebi'nin, ilgili kurumlara yaptığı başvurulardan bir türlü sonuç alamadığını, okulun zil sesi sürekli, ısrarlı ve inadına yüksek seviyede tutulduğunu iddia ettiği kaydedildi.

"BENİM DEĞİL 2 BİN 500 LİRA 50 LİRA ÖDEYECEK GÜCÜM YOK"

Savcılık tarafından sunulan iddianamenin kabul edilemesinin ardından Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nce şüpheli Orhan Çebi hakkında, "Kamu Malına Zarar verme" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemenin talebi üzerine okul tarafından zararın 2 bin 500 lira olduğu belirtilirken sanık Orhan Çebi bugünkü duruşmada verdiği ifadede zarar miktarına tepki göstererek, "Benim değil 2 bin 500 lira ödemek 50 lirayı ödeyecek gücüm yoktur. Kaldı ki benim verdiğim zararın 2 bin 500 lira olması mümkün değildir." dedi.

"BENİM RUH SAĞLIĞIM MI DEVLETİN İKİ METRELİK KABLOSU MU ÖNEMLİ?"

Okulun önünde açıklama yapan sanık Orhan Çebi, "Çalışma ofisimin karşısında birbirinden bağımsız üç tane okul var. Bu okullardaki zil seslerinden dolayı çalışmalarım, yaptığım projeler sekteye uğramaya başladı. Bundan dolayı ruh sağlığım ve psikolojim olumsuz yönde etkilendi. Bu yaşadığım sıkıntılardan dolayı çalışma ofisimin karşısında bulunan okulun hoparlör kablosunu kesmek zorunda kaldım. Çünkü gece 12'de zil çalıyor. Cumartesi, Pazar yasak olmasına rağmen zil çalıyor. Bunun neticesinde de okul idaresi tarafından şikayet edildim. Mahkeme süreci başladı. Bugün gittiğim mahkemede bana 2 bin 500 lira masraf çıkartılmış. Benim ruh sağlığım mı devletin iki metrelik kablosu mu önemli? Şu an dava süreci devam ediyor. Ben bu 2 bin 500 liralık bedeli kabul etmiyorum. Burada bir yanlışlık vardır. Bu yanlışlığın düzeltilmesini istiyorum." dedi.