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Okula geç kalan öğrencilere işkence edildi

Nijerya'da okula geç kalan öğrencileri yol kenarında çarmıha gerip, kırbaçladıkları iddia edilen üç kişi gözaltına alındı.

Özel Haber | 18.05.2018 - 09:26..
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Ülkenin güneybatısındaki Ogun eyaletinde okula geç kalan öğrencilere işkence edildiği ortaya çıktı. Olaya dair fotoğraflarda, biri kız, diğeri erkek en az iki öğrenci yeşil bir iple bir çarmıha gerilmiş halde bulundu.

POLİS BASKINI YAPILDI

Olayda, bir polis yaşananları görmesinin ardından, olaya müdahale etti. Bir Polis Sözcüsü olayı "barbarca" diye nitelerken, öğrencilerin okula geç kaldıkları için cezalandırıldıkları belirtildi. Adı Livinus olarak açıklanan polis memurunun önce çocukların serbest bırakılmasını istediği, okulun sahibinin reddetmesiyle de duruma müdahale ettiği belirtildi.

Polis memuru "Çocukları çözmeye çalıştığımda şüpheliler bana saldırdı. Kelepçe almak için aracıma gittiğimde, yanımdaki bir arkadaşıma kamçıyla saldırdılar." dedi.

BARBARCA İŞKENCE

Şüpheliler takviye polislerin gelmesiyle gözaltına alındı. Ogun Eyaleti Polis Sözcüsü Abimbola Oyeyemi yaptığı açıklamada, okulun müdürü, sahibi ve bir öğretmenin gözaltına alındığını ve suçlama yöneltileceğini belirtti. Oyeyemi ayrıca "Yaşanan bir disiplin verme faaliyeti değil, barbarca bir şey, kabul edilemez ve hoşgörülmeyecek" dedi.

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