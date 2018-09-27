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'Okula gidiyorum' diyen liseli Pınar kayıp

izmir'de lise öğrencisi 15 yaşındaki Pınar Ezgi'den dün sabahtan beri haber alınamıyor.

DHA | 27.09.2018 - 03:01..
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Lisesi öğrencisi Pınar Ezgi, geçen pazartesi günü, Tire ilçesi Bahçekahve Mahallesi'nde yaşayan dedesi Kadir Ezgi'nin evinde kaldı. Salı sabahı dedesinin yanından okula gitmek üzere saat 08.00'de ayrıldı. Ancak okuluna gitmediği anlaşılan Pınar Ezgi'den bir daha haber alınamadı.

CEP TELEFONUYLA DA ULAŞILAMIYOR

Kayıplara karışan ve cep telefonuyla da kendisine ulaşılamayan Pınar Ezgi'nin başına bir şey gelmesinden korkan babası güvenlik güçlerine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

OKULA GİTTİĞİNİ SANDILAR

Evli ve 2 babası olan çiftçi Selim Ezgi, Pınar Ezgi'nin küçük çocuğu olduğunu belirterek, "Biz Tire merkezde değil ovada oturuyoruz. Pınar pazartesi günü dedesinin evinde kaldı. Sabah okula gideceğini söyleyerek evden çıkmış. Ben dün saat 15.00'te okuldan almak için okuduğu okula gittim. Kızımın okula hiç gelmediğini öğrendim. Hemen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdik. Daha sonra jandarmaya ifade verdik" dedi.

Selim Ezgi, kızını görenlerin ya da yerini bilenlerin ya güvenlik güçlerine ya da 0536 971 50 03 numaralı telefondan kendisine ulaşabileceğini söyledi.

'Okula gidiyorum' diyen liseli Pınar kayıp

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