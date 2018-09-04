Okula savaş uçağı motoru getirildi

Antalya’nın Aksu ilçesinde 2016’da eğitime başlayan Antalya’daki Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yeni eğitim öğretim yılında bir sürprizle karşılaşacak.

BAKAN DEVREYE GİRMİŞTİ

Okula daha önce Almanya’dan havalandıktan sonra Antalya’ya iniş yaptığı sırada sağ iniş takımları kırılan, Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının 1,5 milyon dolarlık ihalede sonuç alınmayınca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da araya girmesiyle 6 saatlik çalışmanın ardından okul bahçesine getirilmişti.

ÇOK AMAÇLI UÇAK

Okul bahçesine konulan ve tekerleri de takılan uçağın içinde hummalı çalışma başladı ve uçağın içerisi üç bölüme ayrılarak içi müze, kütüphane ve sinema salonu olarak kullanıldı. Bütün bu gelişmeler yaşanırken Okul Müdürü Haldun Çevik, eğitim materyallerini zenginleştirmek için çalışmalarını devam ettirdi.

OKUL BAHÇESİNE GETİRİLDİ

Haldun Çevik hafta sonu gittiği Eskişehir 1’inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’ndan öğrencilerine bir müjde vererek Türkiye’de hiçbir okulda olmayan F-4 Phatom Savaş Uçağı Kokpit Gösterge Paneli ile yine F-4 Phantom Savaş uçak motoru 2. yanma kazanını okula kazandırdı. Eskişehir’de belediyeye ait kamyona yüklenen dev ağırlıktaki iki parça, okul bahçesine getirildi.

11'İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR

Uçak parçalarının okula kazandırılması konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Konya Milletvekili Gülay Samancı’ya teşekkürlerini ileten Okul Müdürü Haldun Çevik, "Bizim için Türkiye’de hiçbir okulda bulunmayan F-4 Phantom Savaş Uçağı Kokpit Gösterge Paneli bir ilk oldu. Bu sayede modüllerimizi tamamladık. Öğrencilerimiz uçak elektroniği derslerini bu materyallerle daha işlevsel olarak işleyecekler. F-4 Phantom Savaş uçak motoru 2. yanma kazanı da aynı şekilde öğrencilerimizin uçak motoru derslerinde büyük katkısı olacak. Bunlar kolay olmadı. İki yıllık bir okul olmamıza rağmen donanımlarımızı çok çabuk topladık. Şu anda okulumuzun bahçesinde bir Boeing 737-400 tipi yolcu uçağı var. Bütün bunlar 11’inci sınıf öğrencilerimizi bekliyor" dedi.





ASTSUBAYLAR DERSE GİRECEK

Bu yıl ilk defa 11’inci sınıfta uçak sistemleri derslerine başlayacaklarını anlatan Haldun Çevik, "Yine sevindirici bir haberimiz var. F4-F5 ve F16 savaş uçaklarımızın uçak gövde motorcu astsubaylarımız okulumuzda usta öğretici olarak göreve başlayacak. Bu usta öğreticilerimiz çocuklarımıza deneyimlerini anlatacaklar. Öğrencilerimizin, profesyonelleşmelerini sağlayacağız. Daha iyi bir yol almak için öğrencilerimiz yol kat etmiş olacak” diye konuştu.



