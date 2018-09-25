taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1114
Euro
7.19585
Altın
1200.15
Borsa
99763.17
Gram Altın
235.763

Okula uyum sürecinde aileye büyük görev düşüyor

Uzmanlar, yeni eğitim döneminin başladığı şu günlerde, çocuklarda gözlenebilecek okula uyum sorunları ve bu sorunlarla başetme yöntemlerini anlattı.

Haber Merkezi | 25.09.2018 - 09:39..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte bazı çocukların okula keyifle gittiğini, bazılarının ise okula gitmek ya da anne ve babasından ayrılmak istemediğini belirten Uzm. Psikolog Damla Alkan Saygılı, bu durumda olan çocukların okula gitseler bile okulda yaşanan birtakım sorunlarla ebeveynlerinin karşısına çıktığını söyledi.

“Okul, her ne kadar da çocuklar için eğitim ve öğretim işlevi olan bir kurum olsa da diğer yandan aileden sonra gelen ilk toplumsallaşma ortamı niteliğini de taşımaktadır" dedi

"AİLEDE GÖRDÜKLERİNİ OKULDA UYGULUYORLAR"

Damla Alkan Saygılı, "Çocuklar ailelerinden gördükleri ve öğrendikleri davranış kalıplarını, okula gittikleri zaman orada uygulamaya başlıyorlar. Bunun yanında okula başlarken, tanımadıkları kişi ve öğretmenlerle karşılaşmanın ve iletişim kurmayı öğrenmenin yanı sıra, okulda uymaları gereken kurallar ve başarmak zorunda oldukları öğrenim göreviyle de karşılaşıyorlar" Çocukların yeni çevreye uyum sağlayabilmek için tüm bunlarla baş etmek zorunda kaldığını ve okula alışmanın bir uyum süreci gerektirdiğini belirten Uzm. Psikolog Damla Alkan Saygılı, bazı çocukların okula kısa sürede uyum sağlayabildiğini, bazıları için ise bu sürecin uzayabildiğini ifade etti." diye konuştu.

Okula uyum sürecinde aileye büyük görev düşüyor

UYUM İÇİN ZAMAN TANIYIN

Çocukların birkaç hafta içinde okula uyum sağlamalarının beklendiği söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan Saygılı, ebeveynlerin, çocuğunu okula bırakırken kaygılı olması ya da evde çocukları ile kaliteli vakit geçirmemesi gibi etmenlerin çocuğun okula uyum sürecini zorlaştırabileceğini ve bu sürenin uzamasına neden olabileceğini belirtti.

Okula uyum sürecinde aileye büyük görev düşüyor

AİLESEL OKUL UYUM SÜRECİNİ GECİKTİRİYOR

Uzm. Psikolog Saygılı şunları söyledi, "Ebeveynlerin okuma ve öğrenmeye ilgi göstermemeleri, çocuğun yeni deneyimlerle baş etme becerisinin ve özgüveninin düşük olması, okulda arkadaşlarıyla ilişki kurmakta güçlük çekmesi, çocuğun yaşına uygun bilişsel, fiziksel ve duygusal olgunlukta olmaması gibi etkenlerin yanı sıra, yeni kardeşin dünyaya gelmesi, ebeveynlerin yeni boşanması, yeni okul değişikliği gibi gelişen ani yaşam değişiklikleri gibi etkenler de çocuğun okula uyum sürecinin uzamasına neden olmaktadır. Buna bağlı olarak ise çocukta, okula gitmek istememe, ebeveyninden ayrılırken yoğun kaygı yaşama, derslere karşı ilgisiz olma, okulda iken baş ağrısı, karın ağrısı, mide bulantısı gibi bedensel belirtiler gösterme şeklinde yakınmalar gelişebilmektedir.” diye konuştu.

Okula uyum sürecinde aileye büyük görev düşüyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Akın İpek İngiltere'de iade davasına çıkıyor

FETÖ'cü Akın İpek İngiltere'de iade davasına çıkıyor

28
Beyaz Miğferler İngiltere'ye dönüyor

Beyaz Miğferler İngiltere'ye dönüyor

26
Türkiye'de şehirlere göre gelir dağılımı

Türkiye'de şehirlere göre gelir dağılımı

31
Adıyaman'da bir kişi eşini ve oğlunu öldürdü

Adıyaman'da bir kişi eşini ve oğlunu öldürdü

51
Hülya Avşar kendine yeni araba baktı

Hülya Avşar kendine yeni araba baktı

33
Ruhani: Trump ile görüşmenin bir anlamı yok

Ruhani: Trump ile görüşmenin bir anlamı yok

28
Yalova'da bir sürücü yayaların üstüne araç sürdü

Yalova'da bir sürücü yayaların üstüne araç sürdü

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM