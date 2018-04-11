Okulda 'Şehitler Köşesi' yapıldı

Suriye'de rejim saldırılarından en çok etkilenen yerlerden olan Doğu Guta'da İran dini lideri Ali Hamaney'in Baş Danışmanı Ali Ekber Velayeti ziyaret gerçekelştirdi.

2

Liselere girişte uygulanacak yeni sistemin ayrıntıları

Bu yıl 8'inci sınıfı bitirecek 1 milyonun üzerinde öğrenci, MEB tarafından açıklanan liselere merkezi sınavla ya da ikametgahlarına göre evlerine yakın okula tercihlerine göre sınavsız yerleştirilecek