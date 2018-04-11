Okulda 'Şehitler Köşesi' yapıldı

15 Temmuz şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ile İzmir Adliyesi önünde geçen yıl yaşanan terör saldırısında adeta bedenini siper ederek teröristlere geçit vermeyen şehit polis Fethi Sekin’in resimleri yer alıyor.
"ŞEHİTLERİMİZİN ADLARINI YAŞATMAK İSTEDİK"
Oluşturulan köşe ile ilgili konuşan Okul Müdürü Yusuf Kuzucu, "Okul yönetimi olarak vatanın bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü borçlu olduğumuz şehitlerimizin isimlerini, oluşturduğumuz köşemizde yaşatmak istedik. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum." dedi