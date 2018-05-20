Okulda tasarladıkları İHA ile dünya ikincisi oldular

15 farklı ülkenin üniversite ve lise öğrencilerinin yer aldığı Uluslararası Robot Yarışması'nda, Eskişehirli gençler üstün performans göstererek dünya ikincisi oldu.

2 BİN 920 ROBOT YARIŞTI

Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri Nezih Muhammed Şensoy, Batuhan Deniz ve öğretmenleri Kerim Delil’den oluşan ekip, tasarımını okulda yaptıkları drone ile Sivas’ta düzenlenen robot yarışmasında boy gösterdi. 4 bin kişinin bulunduğu yarışmada 12 farklı kategoriden toplamda 2 bin 920 robot yarıştı.

DÜNYA İKİNCİSİ OLDULAR

Eskişehirli gençler ise, İnsansız Hava Aracı (İHA) kategorisinde parkuru en kısa sürede tamamlama, iniş puanı, hafiflik ve teknik rapor puanlaması toplamında üstün performans sergileyerek dünya 2’ncisi olmaya hak kazandı. Yarışma sonrası Eskişehir’e dönerek çalışmalarına kaldığı yerden devam eden ekip, bir sonraki yarışma için hem kendilerini hem de İHA’larını güçlendiriyor.

"BU BAŞARININ SIRRI ÇOK ÇALIŞMAKTAN GEÇİYOR"

Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi aynı zamanda İHA pilotu Nezih Muhammed Şensoy, Uluslararası Robot Yarışmasına katılma süreçlerinden bahsederek, "Yaklaşık 7 yıldır hava modelciliği ile ilgileniyorum. Son 3 yıldır da insansız hava araçları drone kategorisinde uğraşıyorum. Okulumuzun destekleriyle internette gördüğüm yarışmalara önce hocalarımdan sonra müdürden izin alarak gidiyoruz. Bizim için çok önemli bir başarıydı. Bu başarının sırrı çok çalışmaktan geçiyor. Önceki senelerde okulumuzun Robot Kulübü tarafından robot yarışlarına katılıyorduk. Bu yarışmayı Milli Eğitim Bakanlığı düzenliyordu. Bu sene de hocamın teşvikiyle ben de robot yarışmasının drone kategorisine katıldık. Şartnameyi okuduktan sonra ’katılabilir miyiz, katılamaz mıyız?’ gibi bir toplantı yaptık. Toplantının sonucunda yarışmaya katılmaya karar verdik. Yarışmayı kazanmamızı sağlayan faktörlerden bazıları verilen parkuru en kısa sürede tamamlama, iniş puanı, hafiflik ve yazdığımız teknik raporun puanlamasıyla bir puan belirlendi. Bu puanlama sonucunda dünya 2’nci olmaya hak kazandık" şeklinde konuştu.

"EN HIZLI BİZDİK"

Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi ve İHA teknik sorumlusu Batuhan Deniz, yarışmada en hızlı kendilerinin olduğunu belirterek, "2 yıldır bu işle uğraşıyorum. Geçen sene başladım Nezih sayesinde. Ben teknik elemandım. Teknik ekiptendim. Herhangi bir sorun olduğunda drone’a müdahale ediyordum. Yarışma heyecanlıydı, güzeldi. En hızlı bizdik. Dünya ikinciliği güzel bir şey" ifadelerini kullandı.