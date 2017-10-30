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Okulda yapılan anket, cinsel istismarcıyı yakalattı

Manisa'da, bir lisede yapılan anketle fark edilen 8 yıl önceki cinsel istismar olayının şüphelisi tutuklandı.

30.10.2017 - 11:51
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Manisa'nın Turgutlu İlçesinde bir lisede 16 yaşındaki E.E., 27 Ekim cuma günü, rehber öğretmeni tarafından yapılan ankette küçüklüğünde başından geçen olayı yazdı. Öğretmen, notu inceleyince E.E.'nin 8 yıl önce Ahmetli İlçesi'nde komşusu tarafından cinsel istismar ve saldırıya uğradığını öğrendi. Rehber öğretmenin konuyu okul idaresine iletmesiyle olay jandarmaya bildirildi.

8 YAŞINDAYKEN BAŞINDAN GEÇEN OLAYI 16 YAŞINDA ANLATABİLDİ

Ailesiyle birlikte jandarmaya çağırılan E.E., psikolog eşliğinde alınan ifadesinde 8 yaşındayken başından geçen olayı anlattı. E.E. ve ailesi, cinsel saldırı ve istismarda bulunduğunu iddia ettikleri komşuları 73 yaşındaki H.H.U. hakkında şikayetçi oldu.

CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Şikayet üzerine jandarma ekiplerince dün evinde gözaltına alınan H.H.U., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. E.E. ise rapor için savcılık talimatıyla jandarma gözetiminde İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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