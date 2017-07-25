taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.441
USD
3,5589
EURO
4,1484
ALTIN
143,37
PETR
49,0700

Okuldan 31 adet bilgisayar çaldılar

Adana'da bir okuldan, çok miktarda bilgisayar ve bilgisayar malzemesi çalan hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasına yakalandı.

25.07.2017 - 12:01
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adana'da, 15 Temmuz şehidinin isminin verildiği okuldan 150 bin lira değerinde bilgisayar malzemeleri çalan hırsızlık şüphelisi 24 yaşındaki Özcan A. evinde yakalandı, 1 kişi ise hala aranıyor.

150 BİN LİRA DEĞERİNDE MALZEME ÇALINDI

İstanbul'daki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda 15 Temmuz'da şehit olan Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin isminin verildiği merkez Seyhan İlçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki okulda 23 Temmuz'da, 150 bin lira değerinde 31 bilgisayar kasası, 48 monitör, 4 projeksiyon cihazı, 42 klavye, 1 ses sistemi ve çok sayıda kablo çalındı.

Okuldan 31 adet bilgisayar çaldılar

UYGUN FİYATA İŞ YERİNE SATTILAR

Okul yönetiminin ihbarı üzerine  Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.  Çalışmalar devam ederken bir iş yerine uygun fiyatta çok sayıda bilgisayar malzemesi satıldığı bilgisi alan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

5 BİN LİRAYA SATTILAR

İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler, bilgisayar malzemelerini Özcan A. ve Nurettin İ.'den 5 bin liraya aldıklarını söyledi.

Okuldan 31 adet bilgisayar çaldılar

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Özcan A. evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Nurettin İ. aranırken ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Özcan A., adliyeye sevk edildi.

İlginizi Çekebilir
Hırsızlık çetesi üyeleri, uyuşturucu aleminde yakalandı
Aksaray'da, 10 ev ve işyerinden hırsızlık yapan 7 kişi, bir evde uyuşturucu alemi düzenlerken polisin yaptığı baskınla yakalandı.
Ağva'da hayvan katliamı
Şile'de arazide otlayan bir manda sürüsü, silahlı kişiler tarafından vurularak öldürüldü.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Bingöl'de 1'i çocuk 2 kişi faciadan kıl payı kurtuldu
Bingöl'de aynı yönde ilerleyen tüp yüklü kamyon ile özel bir otomobil çarpıştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

183
Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin

Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin

67
Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup

Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup

164
Harun Kolçak'ın tabutu başında selfie

Harun Kolçak'ın tabutu başında selfie

188
Türkiye'nin S-400 alması ne anlama geliyor

Türkiye'nin S-400 alması ne anlama geliyor

58
İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim

İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim

55
3 ABD'li askeri öldüren Ürdünlü askere müebbet hapis

3 ABD'li askeri öldüren Ürdünlü askere müebbet hapis

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM