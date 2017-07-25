Okuldan 31 adet bilgisayar çaldılar

Adana'da, 15 Temmuz şehidinin isminin verildiği okuldan 150 bin lira değerinde bilgisayar malzemeleri çalan hırsızlık şüphelisi 24 yaşındaki Özcan A. evinde yakalandı, 1 kişi ise hala aranıyor.

150 BİN LİRA DEĞERİNDE MALZEME ÇALINDI

İstanbul'daki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda 15 Temmuz'da şehit olan Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin isminin verildiği merkez Seyhan İlçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki okulda 23 Temmuz'da, 150 bin lira değerinde 31 bilgisayar kasası, 48 monitör, 4 projeksiyon cihazı, 42 klavye, 1 ses sistemi ve çok sayıda kablo çalındı.

UYGUN FİYATA İŞ YERİNE SATTILAR

Okul yönetiminin ihbarı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Çalışmalar devam ederken bir iş yerine uygun fiyatta çok sayıda bilgisayar malzemesi satıldığı bilgisi alan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

5 BİN LİRAYA SATTILAR

İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler, bilgisayar malzemelerini Özcan A. ve Nurettin İ.'den 5 bin liraya aldıklarını söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Özcan A. evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Nurettin İ. aranırken ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Özcan A., adliyeye sevk edildi.