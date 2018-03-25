Kilis'te Yaşar Aktürk Mahallesi'nde bulunan bir internet kafede meydana gelen olayda, F.Ç. derse girmeyip oyun oynamak için internet kafeye gitti.
OĞLUNU YERDE SÜRÜKLEDİ
Bayram Ç., okula gitmediğini öğrendiği oğlu F.Ç.'yi, gittiği internet kafede oyun oynarken buldu. Buna öfkelenen Bayram Ç., oğlunu tokatladıktan sonra yerde sürükledi.
Okuldan kaçtı internet kafede babasından dayak yedi
DÖVEREK EVE GÖTÜRDÜ
Çevredekiler tarafından sakinleştirilen Bayram Ç., oğlunu alıp eve götürdü. Bayram Ç.'nin oğlu F.Ç.'yi dövüp yerde sürüklemesi ise internet kafenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.