taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.603
USD
3,9847
EURO
4,9239
ALTIN
172,59
PETR
70,3600

Okuldan kaçtı, internet kafede babasından dayak yedi

Kilis'te bir baba okula gitmeyip internet kafede oyun oynayan 12 yaşındaki oğlunu tokatlayarak eve götürdü.

DHA | 25.03.2018 - 19:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kilis'te Yaşar Aktürk Mahallesi'nde bulunan bir internet kafede meydana gelen olayda, F.Ç. derse girmeyip oyun oynamak için internet kafeye gitti.

OĞLUNU YERDE SÜRÜKLEDİ

Bayram Ç., okula gitmediğini öğrendiği oğlu F.Ç.'yi, gittiği internet kafede oyun oynarken buldu. Buna öfkelenen Bayram Ç., oğlunu tokatladıktan sonra yerde sürükledi.

Okuldan kaçtı, internet kafede babasından dayak yedi

Okuldan kaçtı internet kafede babasından dayak yedi

DÖVEREK EVE GÖTÜRDÜ

Çevredekiler tarafından sakinleştirilen Bayram Ç., oğlunu alıp eve götürdü. Bayram Ç.'nin oğlu F.Ç.'yi dövüp yerde sürüklemesi ise internet kafenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Okuldan kaçtı, internet kafede babasından dayak yedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bursa'da düğünde kız kavgası: 3 yaralı
Bursa'da bir düğünde 2 kişi arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Asfalt yüklü tanker tren raylarına devrildi
Kahramanmaraş'ta sıcak asfalt yüklü tanker, hemzemin geçitte kontrolden çıkarak tren raylarının üzerine yuvarlandı.
Hakkari'de Zeytin Dalı'na destek yürüyüşü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla 2 bin 744 rakımlı Afrin Kahramanları Tepesi'ne yürüyüş düzenlendi.
Pencere temizlerken düşen kadın öldü
Konya'da temizlik için gittiği evin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Başoğlu evini satıp yurt dışına yerleşiyor

Murat Başoğlu evini satıp yurt dışına yerleşiyor

151
Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri

Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri

65
İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi

İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi

113
DEAŞ saldırısında Fransız polis kendini feda etti

DEAŞ saldırısında Fransız polis kendini feda etti

108
Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

41
Putin Time dergisine taçla kapak oldu

Putin Time dergisine taçla kapak oldu

15
Boluspor'dan 6 gol yiyen Volkan'ın isyanı

Boluspor'dan 6 gol yiyen Volkan'ın isyanı

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM