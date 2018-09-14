Okullar 17 Eylül'de açılıyor, masraflar aileleri zorluyor

1. sınıfa başlayan öğrenciler alıştırma döneminde okula başlarken, 1. sınıf üstü milyonlarca öğrenci ise 16 Eylül Pazartesi ders başı yapacak. Veliler okulların açılmasına kısa bir süre kala çocuklarının ihtiyaçlarını gidermek için kolları sıvadı.

Dövizdeki artış nedeniyle kırtasiye ve kıyafetlerin fiyatları artarken, kırtasiyeciler velileri acele etmemesi konusunda uyardı. Tuhafiyeciler ise her sene değişen okul kıyafetlerinin maliyeti yükselttiğini ifade etti.

KIRTASİYE MASRAFLARI İKİYE KATLANDI

Kırtasiyenin bilinçli bir şekilde alınması gerektiğinin altını çizen Yabancılar Çarşısı Oyuncakçılar Odası Başkanı Olcay İnanç, "Veliler, geçen sene çocuklarının kırtasiye masraflarını karşılamakta zorlanmıştı. Bu dönem kırtasiye masrafları döviz kurlarının artmasıyla birlikte ikiye katlandı. Velilerimiz bu sene daha zor şartlarda alışveriş yapıyorlar. Bu nedenle zorlanacak velilerin daha dikkatli alışveriş yapmasını öneriyorum. Veliler, kırtasiye alışverişinde acele etmesinler. Öğretmenlerden bir liste almadan kendilerine göre alışveriş yapmasınlar. İlkokul talebesine 10’lu boya kalemi yeterlidir. Veli bunu bilmediği için 24’lü boya kalemi alıyor. Bu da ekonomisini olumsuz etkiliyor. Kırtasiye alışverişindeki en önemli nokta, alınan eşyalarda TSE, CR ve AB güvenlik göstergesi bulunan ürünleri tercih etsinler." dedi.





MASRAFLAR 300 LİRAYI BULUYOR

Olcay İnanç, "Veliler kırtasiye ürünleri alırken hem ekonomik hem de sağlıklı ürünleri seçsinler. Sağlıksız ürün satan iş yerlerini de ilgili kurumlara şikayet etsinler. Bugün itibariyle ilkokul talebesinin kırtasiye masrafları asgari ürünleri aldığı taktirde 300 lirayı bulur. Geçen sene 150 liraya temin edilen bu araç gereçler, bu sene ise ortalama 300 lira civarında tutuyor. Çanta ve okul kıyafeti de bunlara eklenirse bir öğrencinin maliyeti ortalama 700-750 lira arasında değişir. Bu fiyatlara ulaşım ve diğer masraflarda eklenince ortaya daha yüksek bir rakam çıkabilir” diye konuştu.

OKUL KIYAFETLERİNE DÜZENLEME GETİRİLSİN ÖNERİSİ

Okul kıyafetlerinin değişmesinin fiyatları yükselttiğini vurgulayan Samsun Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ahmet Akbaş, "Şu anda okul kıyafetleri satışı her dönem olduğu gibi bu sene iyi. Satışlardan esnaflar gayet memnun. Okul kıyafetleri geçen sene 200-250 lira arasında satılırken, bu sene de 300-350 lira arasında satılıyor. Fiyatlar okullara göre değişiyor. Son anda değişen okul kıyafetleri oluyor. Bu kıyafetler kolay bulunmadığı için onların fiyatları yüksek olabiliyor. Hükümetin okul kıyafetlerine bir düzenleme getirmesi gerekiyor. Okul kıyafetleri neredeyse her yıl değiştiriliyor. Bunların en az 8-10 senede bir değiştirilmesi lazım. Bu değişimler bir maliyettir. Bu da ekonomik olarak vatandaşlara olumsuz yansıyor." diye konuştu.

Samsun'da bu ay bir öğrenci için aile bütçesinden kırtasiye, çanta, okul kıyafeti ve servis ücreti ile birlikte yaklaşık bin lira çıkacak.



