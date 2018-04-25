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Okullar 8 Haziran'da kapanıyor

Okulların ikinci dönemi 8 Haziran Cuma günü karnelerin alınmasıyla sona erecek.

Haber Merkezi | 25.04.2018 - 12:55..
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Yoğun geçen bir eğitim öğretim yılının ardından milyonlarca öğrenci okulların ne zaman kapanacağını merak ediyordu. Tatil planlarını şimdiden yapan öğrenci ve veliler okulların kapanmasını bekliyor.

OKULLAR 17 EYLÜL'DE AÇILACAK

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapıldı. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başladı.

8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıya eğitim öğretim dönemi kapanacak. 17 Eylül 2018'de öğrenciler yeni eğitim yılı için ders başı yapacak.

Okullar 8 Haziran'da kapanıyor

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