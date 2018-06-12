Okullar kapandı, verimli bir tatil için öneriler

Eğitim danışmanı Deniz Demirtaş, bu dönemin doğru ve verimli bir şekilde geçirilmesi ile aile bireyleri arasındaki ilişkilerin güçlenebileceğine, çocukların bir sonraki eğitim öğretim yılına daha istekli başlayabileceğine, mevcut becerilerini koruyarak geliştirebileceklerine dikkat çekiyor.

Deniz Demirtaş, bu dönemin doğru ve verimli bir şekilde geçirilmesi ile aile bireyleri arasındaki ilişkilerin güçlenebileceğine, çocukların bir sonraki eğitim öğretim yılına daha istekli başlayabileceğine, mevcut becerilerini koruyarak geliştirebileceklerine dikkat çekiyor.

AİLE İÇİ AKTİVİTELERE ZAMAN AYIRIN

Yoğun okul temposu, ödevler, sınav hazırlıkları derken çocukların ebeveynleri ile geçirdikleri zaman kısıtlı olabiliyor. Ailece yapmaktan keyif alınan aktivitelerin bir listesi çıkarılarak, bu aktiviteler günlük yaşama dahil edilebilir.

Ailenin tüm fertlerinin katılımı ile okuma saatleri belirlenip, o saatler arasında hep birlikte kitap okumak da tatilin en faydalı aktivitelerinden biri olacaktır.

HOBİ EDİNMESİNİ SAĞLAYIN

Müzik, dans, resim, spor, el sanatları ve yaşları kaç olursa olsun çocuklar hangi aktiviteyi yaparken kendilerini mutlu hissediyorlarsa o işi yapan profesyoneller ile bir araya gelmek onlara keyif verecektir. İşin profesyonelleriyle tanışarak hobilerini hem geliştirebilir hem de kendilerine yeni ufuklar açabilirler.

TEKNOLOJİYİ VERİMLİ KULLANIN

Daha az bilgisayar oyunu ve cep telefonu, daha kısa süreli izlenen televizyon, daha düzenli uyku saati talep eden anne-babaların aksine yeni nesil çocuklarımız için teknoloji yaşamın vazgeçilmez bir parçası.

Ebeveynlerin yapması gereken çocuklarıyla beraber bir program oluşturarak, teknolojiyi verimli kullanmalarına olanak sağlamak olacaktır. Rehber öğretmenlerden eğlenceli ve öğretici teknolojik uygulamalara dair bilgi alınarak, çocukların zamanlarını doğru değerlendirmeleri sağlanabilir.

YABANCI DİL ÖĞRENME

Yabancı dil sadece öğrenim süreci için değil, aynı zamanda sosyal hayat ve kariyer için de büyük önem taşıyor. Hazırlık sınıfı öğrencileri almış oldukları yabancı dil eğitimini pekiştirmek adına tatilde birçok fırsat bulabilir. Evde, turistik mekânlarda, arkadaşlar arasında yabancı dil ile iletişime geçmeleri pratiklik kazanmalarını sağlayabilir.

Ayrıca öğrenilen dilde kitaplar okumak, filmler izlemek, oyunlar oynamak ve müzik dinlemek de oldukça önem taşıyor. Öğrencilerin günlük hayatlarının içine doğal bir akışla İngilizce’yi dahil etmelerini sağlamaları için yurt dışında, özellikle de İngilizce yaz okulu deneyimini yaşamaları yararlı olacaktır.

Böylelikle sosyal hayatlarında özgüvenlerini arttırabilir, farklı kültürlerden insanları tanıyabilir, onlarla iletişim kurarak, hayatın değişik alanlarında (seyahat, alışveriş, sanat…) İngilizce’yi kullanma fırsatını yakalayabilirler.

TEKRAR YAPIN

Yaz tatillerinde öğrenilen bilgilerin ve kazanılan becerilerin mutlaka bir kısmı tamamen unutulur, bir kısmı ise aktif olarak kullanılmadıkları için gerilere itilir. Bu nedenle yaz tatillerini dinlenme fırsatı ve eğlenceli zaman olarak değerlendirirken, okulda kazanılmış bilgi ve becerilerin günlük hayatta tekrarını yapabilme fırsatı olarak da görmek önemlidir.

Yapılan araştırmalar, çocukların yazın en çok matematik alanında öğrendikleri bilgi ve becerileri kaybettiğini göstermektedir. Matematiği oyuna çevirerek çocuğun matematikten keyif alarak tekrar etmesi sağlanabilir.