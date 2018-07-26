Okullar onarıldı, çocukların yüzü güldü

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, eline fırçayı alarak gönüllü öğrencilerle birlikte okulun duvarlarının boyanmasına yardım etti.
EKSİKLİKLER GİDERİLDİ
"Hayalimdeki Okul Ege" projesi kapsamında, Alaşehir ilçesine bağlı Serinyayla, Aydoğdu, Narlıdere ve Alhan mahalle okullarında bakım ve onarım çalışması yapıldı.
Gönüllü öğrenciler, proje çerçevesinde okulların masa, sandalye, halı, bilgisayar, projeksiyon, perde, atölye malzemeleri, kostüm, kırtasiye malzemeleri, kitap gibi eksiklikleri giderip, aynı zamanda sınıfları da boyadı.