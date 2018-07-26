Okullar onarıldı, çocukların yüzü güldü

Doktorlara yönelik şiddet kabul edilemez fakat bundan Kandil'in partisi HDP'nin şikayetçi olması herkesi şaşırttı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 175 yıllık tarihi okul binası, restorasyonuna ödenek tahsis edilmediği için harap ve kaderine terk edilmiş haliyle görenlerin yüreğini burkuyor.

Suudi iş adamı Turki Al al-Sheikh tarafından satın alınan Mısır'ın Pyramids FC takımı, Selçuk İnan için Galatasaray'a 5 milyon euroluk teklif yaptı.

Selçuk İnan için 5 milyon euroluk teklif

Operasyonda, 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Kayseri’de Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile Hacca gidecek bin 636 kişiden 336 kişilik Hac kafilesi dün akşam yola çıktı.

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Yalova’da ters yön kazası: 2 yaralı

Yalova’da tek yön olan caddeye tersten giren bir cip ile ticari taksi çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı.