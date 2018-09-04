Okullar yaklaşıyor güvenli kırtasiye malzemesi alın

2018-2019 eğitim-öğretim dönemine sayılı günler kalırken, en yeni kırtasiye ürünleri de raflardaki yerini aldı. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin okula gideceği yeni dönemde aileleri sağlıklı ve güvenilir kırtasiye malzemesi alışverişinin telaşı sardı.

"ÇOCUĞUNUZUN HAYATINI RİSKE ATMAYIN"

Veliler ve öğrencileri, yeni dönem öncesi kırtasiye ürünleri alırken dikkatli olmaları konusunda uyaran Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet F. Şendil, özellikle merdiven altı olarak adlandırılan, üreticisi ve satıcısı belli olmayan ürünlerin alınmaması gerektiğini söyledi. Şendil, "Çünkü bunlar sağlıksız ürünler. Markasız ürün alarak çocuğunuzun hayatını riske atmayın" dedi.

YÜZDE 99'U GÜVENLİ

Sağlıklı ürün konusunda yıllardır verdikleri mücadelenin sonucunu aldıklarını ve Türkiye’de 100 kırtasiye ürününden 99’unun güvenli hale geldiğini belirten Vecdet Şendil taklit, sahte, korsan ürünlerin satışının önlenmesi ve nitelikli ürün kullanımının özendirilmesi için üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini söyledi. Ancak, çalışmalarının devam edeceğini ve piyasada güvensiz bir ürün bile bırakmayacaklarını da sözlerine ekledi.

EN DOĞRU ADRES KIRTASİYELER

Tüketicilere de bu konuda büyük iş düştüğünün altını çizen Şendil, "Tüketiciler alışverişlerini bilinçli bir şekilde yapmalı. Aldıkları ürünlerin mutlaka etiketlerine bakmalılar. Ambalajlı, ithalatçısı ya da üreticisi belli olan yani kimliği olan sağlıklı ürünleri tercih etmeliler. Bunun için en doğru adres tabii ki kırtasiyeler. " dedi.