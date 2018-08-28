taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2052
Euro
7.261
Altın
1213.155
Borsa
92024.94

Okullara az zaman kaldı, kırtasiye malzemelerinin fiyatı

2018-2019 eğitim-öğretim dönemine sayılı günler kaldı. Aileler okul alışverişi telaşı içinde.

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 11:30..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Okullara az zaman kaldı, kırtasiye malzemelerinin fiyatı

Yaklaşık 18 milyon öğrencinin okul sıralarındaki yerini alacağı yeni dönemde en merak edilen sorulardan biri de her bir öğrenci için kırtasiye alışverişinin ne kadara mal olacağı.

ORTALAMA ALIŞVERİŞ TUTARI 165 TL

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi yıllarca verdiği mücadelenin sonucu kırtasiye ürünlerinin yüzde 99’unun güvenilir olmasını sağladı.

Velilerin gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabileceklerini belirten Başkan Vecdet F. Şendil, bir öğrenci için ortalama alışveriş tutarının 165 TL ile 650 TL arasında olacağını açıkladı

Okullara az zaman kaldı, kırtasiye malzemelerinin fiyatı

 

BİR ÖĞRENCİNİN KIRTASİYE TUTARI

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet F. Şendil, bu yıl için önemli bazı ürünlerin tavsiye edilen satış fiyatlarını ve bir öğrencinin ortalama kırtasiye alışverişinin tutarını açıkladı.

Okullara az zaman kaldı, kırtasiye malzemelerinin fiyatı

Okullara az zaman kaldı, kırtasiye malzemelerinin fiyatı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

65
Konutta dev indirim

Konutta dev indirim

188
MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

283
Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

43
Şenol İpek'in yeni aşkı

Şenol İpek'in yeni aşkı

18
ABD YPG'yi koruma altına aldı

ABD YPG'yi koruma altına aldı

87
Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

236
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM