Okullara az zaman kaldı, kırtasiye malzemelerinin fiyatı

Yaklaşık 18 milyon öğrencinin okul sıralarındaki yerini alacağı yeni dönemde en merak edilen sorulardan biri de her bir öğrenci için kırtasiye alışverişinin ne kadara mal olacağı.

ORTALAMA ALIŞVERİŞ TUTARI 165 TL

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi yıllarca verdiği mücadelenin sonucu kırtasiye ürünlerinin yüzde 99’unun güvenilir olmasını sağladı.

Velilerin gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabileceklerini belirten Başkan Vecdet F. Şendil, bir öğrenci için ortalama alışveriş tutarının 165 TL ile 650 TL arasında olacağını açıkladı

BİR ÖĞRENCİNİN KIRTASİYE TUTARI

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet F. Şendil, bu yıl için önemli bazı ürünlerin tavsiye edilen satış fiyatlarını ve bir öğrencinin ortalama kırtasiye alışverişinin tutarını açıkladı.