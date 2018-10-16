Okullara polis güvenliği

Protokolde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı MEB’in özel güvenlik görevlisi çalışma talimatında, okul ce çevresinde oluşabilecek ya da meydana gelen her türlü olaya anında müdahale edilmesi gerektiği istendi.
Yeni uygulamayla birlikte öğrenciler daha huzurlu ve güvenli biçimde eğitim alabilecekler.
SÜREKLİ KOORDİNASYON SAĞLANACAK
MEB’e bağlı resmi okullardaki öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlama gerekçesiyle imzalanan protokole göre, okul yönetimleri ile okulun bağlı bulunduğu güvenlik birimleri arasında sürekli koordinasyon sağlanacak.
MÜDAHALE EDECEKLER
Okul özel güvenlik ve kolluk görevlilerinin okul giriş-çıkışını görebilecek ve ani gelişen olaylara müdahale edebilecek.