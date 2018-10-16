Okullara polis güvenliği

1 Cemal Kaşıkçı olayı netleşiyor Türk heyetinin Suudi Konsolosluğuna girişiyle Cemal Kaşıkçı olayının üzerindeki sır perdesi aralanmak üzere. Kaşıkçı olayında yaşanan gelişmeler netlik kazanıyor.

2 Sanayi üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre arttı Sanayi üretimi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin olduğu ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı, bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı

3 Dünyanın en yaşlı insanından isyan: Uzun yaşam ceza gibi Dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran 129 yaşındaki Koku Istambulova, yaşamı boyunca bir gün dahi yüzünün gülmediğini ve neden bu denli uzun yaşadığına bir anlam veremediğini söyledi.

4 Çekicinin halatı koptu Bursa'nın Mudanya ilçesinde çekicinin üzerine konmak istenen otomobil 2 metreden yere düştü.

5 Serdar Ortaç: Çocuk için hedef 2020 Chloe Loughnan ile 4 yıldır evli olan Serdar Ortaç bu yıl da bebek yapmayı düşünmediklerini söyledi.

6 Damada egzoz ve yangın tüpü hediye ettiler Niğde'de Sevda Veziroğlu ile Onur Turgut evlendi. Arkadaşları damat Onur Turgut'a takı yerine çifte egzoz ve yangın tüpü verdi.