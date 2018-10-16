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Okullara polis güvenliği

MEB, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokolle okul çevreleri daha güvenli hale getirilecek.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 09:05..
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Protokolde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı MEB’in özel güvenlik görevlisi çalışma talimatında, okul ce çevresinde oluşabilecek ya da meydana gelen her türlü olaya anında müdahale edilmesi gerektiği istendi.

Yeni uygulamayla birlikte öğrenciler daha huzurlu ve güvenli biçimde eğitim alabilecekler.

SÜREKLİ KOORDİNASYON SAĞLANACAK

MEB’e bağlı resmi okullardaki öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlama gerekçesiyle imzalanan protokole göre, okul yönetimleri ile okulun bağlı bulunduğu güvenlik birimleri arasında sürekli koordinasyon sağlanacak.

Okullara polis güvenliği

MÜDAHALE EDECEKLER

Okul özel güvenlik ve kolluk görevlilerinin okul giriş-çıkışını görebilecek ve ani gelişen olaylara müdahale edebilecek.

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