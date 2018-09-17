Okullarda askıda defter kalem kampanyası

İzmir'deki okullarda başlatılan "Askıda defter kalem" kampanyası kapsamında veliler, öğrenciler ihtiyaç fazlası defter, kalem, silgi, boyama kitabı, kalem kutusu, çanta gibi kırtasiye ürünlerini bağışlıyor.

Okullarda oluşturulan kutularda ya da alanlarda biriktirilen bu ürünler, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılıyor.

Kampanyanın zor durumdaki öğrencilerin okul ihtiyaçlarını gidermesinin yanı sıra çocuklarda paylaşma bilincini geliştirmeye katkı sunması bekleniyor.

"İYİLİĞİ KUŞANMIŞ BİR NESLİ HEDEFLİYORUZ"

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, kampanyanın veli ve öğrencilerin isteği doğrultusunda ortaya çıktığını, müdürlük olarak da çalışmayı desteklediklerini belirtti.

Eğitim öğretimde sadece akademik bilgileri değil, çocukların kişiliklerine olumlu yansıyacak çalışmaları da önemsediklerini vurgulayan Ömer Yahşi, iyilik kültürünün yaygınlaşması ve iyiliğin çocukların kalplerine inşa edilmesi konusunda tüm projelere destek verdiklerini ifade etti.

"BİRDEN FAZLA OKULDA UYGULANIYOR"

Ömer Yahşi, İzmir'de uyum haftası sürecinde ilk bağışların toplandığını aktararak, kampanya kapsamında binden fazla okulda "askıda defter kalem" kutusu kurulduğunu belirtti.

Kısa sürede büyük ilgi gören çalışmanın tüm okullara yayılacağına inandığını kaydeden ömer Yahşi, "Ciddi bir destek var. Sadece İzmir değil, diğer ekonomik anlamda yardıma ihtiyacı olan okullarımıza da İzmir'den bir ses verebileceğini söylüyor çocuklarımız. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Öğrenci ve velilerimiz desteğiyle oldu, bizim müdürlük olarak ortaya çıkardığımız bir proje değil." diye konuştu.

"PAYLAŞMANIN NE OLDUĞUNU ANLATMAMIZ LAZIM"

Ömer Yahşi, Türk milletinin medeniyet değerlerinde paylaşmanın önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, "Medeniyet kodlarımızda var olan paylaşmayı çocuklarımıza öğretmek açısında çok önemli. Biz sadece akademik anlamda bir bilgiyi vermiyoruz. Paylaşımın ne demek olduğunu çocuklarımıza henüz ana okulunda, birinci sınıfa başlayan çocuklarımıza net bir şekilde vermemiz lazım. İyiliği, merhameti kuşanmış bir neslin yetişmesi için bunu önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.