Okullarda demokrasi kültürü oluşturulacak

Öğrencilerin toplumda sahip oldukları demokratik hak ve sorumlulukları hayata geçirmek ve savunmak, çeşitliliğe değer vermek, demokratik yaşama aktif katılmalarını sağlamak için proje oluşturuldu.

PİLOT OKULLAR BELİRLENECEK

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak finansmanıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek proje için 10 şehirden 30’u okul öncesi, 40’ı ilkokul ve 40’ı ortaokul olmak üzere 110 pilot okul seçilecek.

Proje üç yıl devam edecek. Pilot okullar yerel topluluklar, sivil toplum kuruluşları ve uzmanlardan destek alacak.

10 ŞEHİR SEÇİLECEK

MEB’in açıklamasında, projeye net bir yol haritası sunmak, Türkiye’nin coğrafi, demografik, sosyo-ekonomik ve kültürel çeşitliliğini çalışmalara yansıtabilmek ve faaliyetlerin ülke çapında yayılmasını sağlamak amacıyla illerin sosyo-ekonomik faktörler açısından gelişmişlik düzeyinin, demografik ve kültürel çeşitliliğin’ göz önüne alınarak, 10 pilot şehir seçildiği belirtildi.

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TAKİP EDECEK

Buna göre Adana, Aydın, Burdur, Çanakkale, Iğdır, Kars, Muğla, Sinop, Sivas ve Yozgat’taki okullar, projeyi uygulamak için başvuruda bulundu.

MEB ve Avrupa Konseyi temsilcilerinden oluşan bir değerlendirme komitesi gönüllü okulları değerlendirecek.

Seçim için okul nüfusunun çeşitliliği; özel ihtiyacı olan çocuklar, mülteciler gibi dışlanma riski taşıyan öğrencilerin sayısı gibi kriterlere dikkat edilecek.