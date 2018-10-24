taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.70835
Euro
6.5211
Altın
1230.945
Borsa
93293.34
Gram Altın
226.179

Okullarda demokrasi kültürü oluşturulacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda demokrasi kültürünü oluşturmak için harekete geçti.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 10:14..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Öğrencilerin toplumda sahip oldukları demokratik hak ve sorumlulukları hayata geçirmek ve savunmak, çeşitliliğe değer vermek, demokratik yaşama aktif katılmalarını sağlamak için proje oluşturuldu.

PİLOT OKULLAR BELİRLENECEK

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak finansmanıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek proje için 10 şehirden 30’u okul öncesi, 40’ı ilkokul ve 40’ı ortaokul olmak üzere 110 pilot okul seçilecek.

Proje üç yıl devam edecek. Pilot okullar yerel topluluklar, sivil toplum kuruluşları ve uzmanlardan destek alacak.

Okullarda demokrasi kültürü oluşturulacak

10 ŞEHİR SEÇİLECEK

MEB’in açıklamasında, projeye net bir yol haritası sunmak, Türkiye’nin coğrafi, demografik, sosyo-ekonomik ve kültürel çeşitliliğini çalışmalara yansıtabilmek ve faaliyetlerin ülke çapında yayılmasını sağlamak amacıyla illerin sosyo-ekonomik faktörler açısından gelişmişlik düzeyinin, demografik ve kültürel çeşitliliğin’ göz önüne alınarak, 10 pilot şehir seçildiği belirtildi.

Okullarda demokrasi kültürü oluşturulacak

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TAKİP EDECEK

Buna göre Adana, Aydın, Burdur, Çanakkale, Iğdır, Kars, Muğla, Sinop, Sivas ve Yozgat’taki okullar, projeyi uygulamak için başvuruda bulundu.

MEB ve Avrupa Konseyi temsilcilerinden oluşan bir değerlendirme komitesi gönüllü okulları değerlendirecek.

Seçim için okul nüfusunun çeşitliliği; özel ihtiyacı olan çocuklar, mülteciler gibi dışlanma riski taşıyan öğrencilerin sayısı gibi kriterlere dikkat edilecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
New York Times: Erdoğan siyasi rüşveti reddetti

New York Times: Erdoğan siyasi rüşveti reddetti

115
MAK'a göre MHP hiçbir yerde birinci değil

MAK'a göre MHP hiçbir yerde birinci değil

270
Anne ve kızına pitbull cinsi köpek saldırdı

Anne ve kızına pitbull cinsi köpek saldırdı

359
Bakan Akar: Akdeniz'de provokasyona izin vermeyeceğiz

Bakan Akar: Akdeniz'de provokasyona izin vermeyeceğiz

74
Yunanistan’a 12 mil uyarısı

Yunanistan’a 12 mil uyarısı

112
Yeni metro ilk gün 334 sefer yaptı

Yeni metro ilk gün 334 sefer yaptı

79
Avrupa Birliği, İtalya'nın bütçe taslağını reddetti

Avrupa Birliği, İtalya'nın bütçe taslağını reddetti

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM