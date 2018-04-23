taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0866
EURO
5,0091
ALTIN
174,83
PETR
73,6500

Okullarda kardeşlik projesi

Balıkesir'de Anadolu Lisesi öğrencilerinin düzenlediği 'Kardeş Okul Projesi' kapsamında Pelitköy İlkokulunu ziyaret ettiler.

İHA | 23.04.2018 - 12:17..
  1. Haberler
  2. Eğitim

10/B sınıf öğretmen Cengiz Könen, bu yıl ikinci kez gidilen Pelitköy'de ilkokul öğrencilerinin ablalarını ve ağabeylerini sabırsızlıkla beklediklerini gördüğünü belirterek,"Kavuşmanın coşkusu görülünce ne kadar güzel bir iş yapıldığı bir kez daha gördük. Böylece, hazırlık sürecinin yorgunluğu uçup gitti. Pelitköy İlkokulu öğrencileri, liseli öğrencilerimizle Zeytin Dalı adlı oyuna da eşlik ettiler.

Ardından sınıflara geçildi. Her sınıf için planlanan ikişer etkinlik, Burhaniye Anadolu Lisesi Öğretmenleri Şenay Tekin, Ömer Aydemir ve Levent Toy rehberliğinde, iki ders saati boyunca gerçekleştirildi. Bu ikinci buluşma öğrencileri daha bir kaynaştırdı ve dolayısıyla ayrılmak daha zor oldu. Kardeş okul ziyaretlerimiz devam edecek" dedi.

Okullarda kardeşlik projesi

KARDEŞLİK PROJESİ

Liseli gençlerin bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri buluşmanın yaklaşık iki haftalık bir ön hazırlığı olduğu açıklandı. Öğrencilerin kendi aralarında kurdukları Deney Grubu, Müzik Grubu, El Sanatları Grubu ve Dans Grubu önce grup içinde neler yapılabileceğini, hangi etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirledi.

Bütün grupların buluştuğu planlama toplantısında, hangi etkinliğin hangi sınıfa uygun olacağı tartışılıp etkinlikler planlanıyor. Okul geçtiğimiz yılda kırsal kesimde bulunan Dutluca İlkokulu'nu ziyaret etmişti.

Okullarda kardeşlik projesi

Okullarda kardeşlik projesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Asansör bozuk olunca sınav salonuna kucakta taşındılar
Şanlıurfa'da’da Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (EKPSS) giren adaylar, okulun asansörünün bozuk olması nedeniyle kucakta taşınınca tepki gösterdi.
Aziz Sancar'a fahri profesörlük verildi
Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar'a Kırgızistan tarafından fahri profesörlük unvanı verildi.
Lise öğrencilerinden sıra dışı çanta
Konya'da lise öğrencileri eğitimde kolaylık sağlaması amacıyla 42 deney yapabilecek taşınabilir 'Süper Çanta' adını verdikleri küçük bir laboratuvar seti yaptı.
'Eğitime ayrılan pay yüzde 100'den fazla arttı'
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bizim dönemimizde eğitime bazı alanlarda 80 yılda yapılanlardan kat kat fazla hizmet sunuldu."
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP-İYİ Parti yakınlaşmasının nedeni oy kaybetme korkusu

CHP-İYİ Parti yakınlaşmasının nedeni oy kaybetme korkusu

271
Kandil'den talimat geldi HDP açıklama yaptı

Kandil'den talimat geldi HDP açıklama yaptı

57
Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

202
İsrail gazetesinde yayınlanan 24 Haziran analizi

İsrail gazetesinde yayınlanan 24 Haziran analizi

92
İYİ Parti hazine yardımına da hak kazandı

İYİ Parti hazine yardımına da hak kazandı

228
23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

87
CHP'den gönderilen vekilleri Kılıçdaroğlu seçti

CHP'den gönderilen vekilleri Kılıçdaroğlu seçti

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM