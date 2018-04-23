Okullarda kardeşlik projesi

10/B sınıf öğretmen Cengiz Könen, bu yıl ikinci kez gidilen Pelitköy'de ilkokul öğrencilerinin ablalarını ve ağabeylerini sabırsızlıkla beklediklerini gördüğünü belirterek,"Kavuşmanın coşkusu görülünce ne kadar güzel bir iş yapıldığı bir kez daha gördük. Böylece, hazırlık sürecinin yorgunluğu uçup gitti. Pelitköy İlkokulu öğrencileri, liseli öğrencilerimizle Zeytin Dalı adlı oyuna da eşlik ettiler.

Ardından sınıflara geçildi. Her sınıf için planlanan ikişer etkinlik, Burhaniye Anadolu Lisesi Öğretmenleri Şenay Tekin, Ömer Aydemir ve Levent Toy rehberliğinde, iki ders saati boyunca gerçekleştirildi. Bu ikinci buluşma öğrencileri daha bir kaynaştırdı ve dolayısıyla ayrılmak daha zor oldu. Kardeş okul ziyaretlerimiz devam edecek" dedi.

KARDEŞLİK PROJESİ

Liseli gençlerin bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri buluşmanın yaklaşık iki haftalık bir ön hazırlığı olduğu açıklandı. Öğrencilerin kendi aralarında kurdukları Deney Grubu, Müzik Grubu, El Sanatları Grubu ve Dans Grubu önce grup içinde neler yapılabileceğini, hangi etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirledi.

Bütün grupların buluştuğu planlama toplantısında, hangi etkinliğin hangi sınıfa uygun olacağı tartışılıp etkinlikler planlanıyor. Okul geçtiğimiz yılda kırsal kesimde bulunan Dutluca İlkokulu'nu ziyaret etmişti.



