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Okullarda kullanılan afişlerden sergi açtı

Karaman'da, turizmci Ali Yağcı tarafından açılan sergi, 1940 yılından bugüne okullarda kullanılan 150 afiş sergileniyor.

AA | 08.06.2018 - 16:41..
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Okullarda kullanılan afişlerden sergi açtı

Tarihi Çeşmeli Kilise Salonu'nda açılan sergide, 1940 yılından bugüne okullarda kullanılan, tamamen el işi 150 afiş sergileniyor. Ali Yağcı, eğitim fakültesinden mezun olduğunu, ancak çeşitli nedenlerle öğretmenlik yapamadığını söyledi.

İLKÖĞRETİM MÜZE EKSİKLİĞİ

Hollanda'da turizm sektöründe çalışırken, bir yandan da Türk eğitim sistemi üzerine araştırmalar yaptığını anlatan Ali Yağcı, "Öğretmenlik mesleği hep içimde bir ukde olarak kaldı. Eğitim üzerine araştırmalar yaparken gördüm ki ülkemizde hiç ilköğretim müzesi yok. Bunun için çalışmalara başladım. Osmanlı'nın son döneminden bugüne, eğitimde kullanılan materyalleri toplamaya başladım" diye konuştu.

Okullarda kullanılan afişlerden sergi açtı

"EMEKLİ ÖĞRETMENLER ÇOK DUYGULANIYOR"

Ali Yağcı, topladığı malzemeler arasında, eskiden sınıflarda kara tahtaların yanında asılı afişlerin de olduğunu belirterek, "Bunlardan 150 tanesini seçtim. Bir Karamanlı sanayicimizin desteğiyle bu sergiyi açtım. Sergiyi gezenler ilkokul yıllarına gittiklerini söylüyor. Emekli öğretmenlerimiz çok duygulanıyor" dedi.

Okullarda kullanılan afişlerden sergi açtı

OKUL MATERYALLERİ İSTİYOR

Bir müze açmanın çok zor olduğunu vurgulayan Ali Yağcı, "Bu benim gücümü aşar. İnşallah bu sergi, ilköğretim müzesinin başlangıç çalışması olur. Vatandaşlarımızdan evlerinde, depolarda duran eğitimle ilgili materyalleri bize getirmesini rica ediyorum. Bu bir okul önlüğü olabilir, tahta silgisi olabilir, eski bir ders kitabı olabilir" ifadelerini kullandı.

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