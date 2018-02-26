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Okullarda kuru üzüm dağıtılacak

Çocuklara kuru meyve tüketim alışkanlığının kazandırılması için haftada 2 gün 25 gramlık paketler halinde kuru üzüm dağıtımı yapılacak.

AA | 26.02.2018 - 10:33..
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kuru

Bakanlar Kurulunun, "Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM

Buna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarınca yürütülecek Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı kapsamında bu yıl anaokulu, uygulama sınıfı, ilkokul öğrencilerine sultani çekirdeksiz kuru üzüm dağıtımı yapılacak.

KURU MEYVE TÜKETİM ALIŞKANLIĞI...

Programla öğrencilere kuru meyve tüketim alışkanlığının kazandırılması, çocukların yeterli ve dengeli beslenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Eşdeğer kuru üzüm tüketmesi sağlanan öğrenciler, velilerin isteğiyle program dışı tutulabilecek. Ayrıca aile hekimleri, öğretmenler ve/veya veliler tarafından kuru üzüme karşı duyarlılığı tespit edilen ve kuru üzüm tüketimini kabul etmeyen öğrenciler de okul yönetimlerince program dışı bırakılacak.

Kurum üzümün temini ve dağıtımı için Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği görevlendirildi.

Birlik, yapılacak alım, muhafaza, nakliye, paketleme, kiralama ve ilgili bakanlıkların görüşünü alarak dağıtıma ilişkin usul ve esasları belirlemeden sorumlu olacak.

Karar kapsamında gerekli eğitim ve tanıtım etkinlikleriyle materyallerinin temini, dağıtımı, yayım ve iletişim faaliyetleri söz konusu üç bakanlık ve Birlik tarafından yapılacak.

HAFTADA 2 GÜN, 25 GRAMLIK PAKETLER

Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek okullarda yıl içinde haftada 2 gün, 25'er gramlık paketlerle 9 numara kalitede kuru üzüm dağıtımı gerçekleştirilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, programın koordinasyonundan sorumlu olacak.

Program süresince kuru üzümün teslim alınması, muhafazası ve tüketimiyle ilgili kayıtların tutulması, oluşturulacak modüle kaydedilmesi, verilerin düzenli ve erişebilir olması Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanacak.

Dağıtılacak üzümün ortalama ürün alım maliyeti, ürün işleme-paketleme, dağıtım, depolama, stok maliyeti, tanıtım masraflarıyla diğer işletme giderleri toplamına yüzde 8 oranında hizmet bedeli eklendikten sonra oluşan tutar üzerine katma değer vergisi ilave edilerek faturalandırılan toplam tutar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca genel bütçeden tahsis edilen ödenekten karşılanacak.

Söz konusu karara ilişkin denetimler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılacak. Gerekli hallerde, bakanlığın talebi üzerine ilgili diğer bakanlıkların denetim personeli de incelemelerde görevlendirilebilecek.

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