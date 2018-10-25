Okullarda not sistemi yerine sosyal aktiviteler olacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu’nun detayları belli olmaya başladı. Buna göre, ilkokulda not dönemi bitecek. Bunun yerine öğrenci, kabiliyeti üzerinden değerlendirilecek.

DERS SÜRELERİ AZALACAK

Öğrenci derslere boğulmak yerine oyun, zeka gelişimi, yetenek keşfi, dijital eğitim gibi alanlarda eğitim verilecek. Buna bağlı olarak da okullarda ders süreleri azaltılırken teneffüs süreleri artacak ve ilkokul ve ortaokullarda tasarım beceri atölyeleri kurulacak. Bu atölyede öğrencilerin yetenek gelişimleri sağlanacak.





TEK TİP EĞİTİME SON

2023 yılına kadar hayata geçirilecek olan vizyon belgesinde asıl amaç öğrenci becerilerinin keşfi ve bu beceriler üzerinden yola çıkılarak tek tip eğitimden, eğitim çeşitliliğine geçiş dönemi olacak.

Yeni dönemde okula başlama yaşı gelişmiş ülkelerdeki başlama yaşından yola çıkılarak 72 aydan 69 aya çekilirken anaokulları da zorunlu hale gelecek.

Böylece tüm ilkokullarda anaokulu açılması planlanırken binlerce öğretmene de istihdam kapısı açılmış olacak. Buna bağlı olarak da anaokulların ücretsiz veya cüzi miktarda ücret alınması düşünülüyor.

ATÖLYELER KURULACAK

Milli Eğitim Bakanlığı en büyük değişimi meslek liselerinde yapacak. Endüstri 4.0’dan yola çıkarak yeniden dizayn edilecek meslek liseleri ve tema liseler geleceğin okulları olacak.

İlkokulda ve ortaokulda keşfi yapılan çocuklar liseye geldiğinde yeteneği ve becerilerine göre meslek veya tema okullarına yerleşimi sağlanacak. Öğrenci 9. sınıftan itibaren alan seçimi yapacak ve ders saatleri yarı yarıya azalacak.

Bunun yerine öğrencilerin ders çizelgeleri yeteneklerine göre şekillenirken öğrenciler mesleki eğilimlerine ilişkin yeni bir yapı kurulacak.



