Okullarda spor faaliyetleri yaygınlaşacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu ile okullarda spor faaliyetlerini yaygınlaştırmayı planlıyor.

Okullarda futbol ve basketbol takımlarının yanı sıra farklı spor dallarında da kulüpler kurulacak.

YETENEKLİ ÖĞRENCİLER ALTYAPILARA GÖNDERİLECEK

Bu kulüpler için ilçeler ve iller arası ligler oluşturulacak. Sporda yetenekli olan çocuklar belirlenip profesyonel kulüplerin altyapısına yönlendirilecek.

2023 Eğitim Vizyonu ile birlikte eğitimin birçok kademesinde hayata geçirilecek olan uygulamalarla her alanda öğrencilerin yetenekleri keşfedilecek.

Bu kapsamda her okulda açılacak olan tasarım ve beceri atölyelerinin yanı sıra okullarda spor salonları da yaygınlaştırılacak.





SPOR SEFERBERLİĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla okullarda geleceğin olimpiyat şampiyonları aranacak.

2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi eğitimden başlamak üzere ilkokul, ortaokul ve liselerde spor seferberliği başlıyor.

ANTRENÖR DESTEĞİ VERİLECEK

Yeni dönemde okullarda fuatbol ve basketbol gibi popüler spor dallarının yanı sıra tenis, voleybol, atletizm, güreş, Uzakdoğu sporları, yüzme ve koşu gibi birçok spor dalında faaliyetler başlatılacak.

Okullar öğrencilerin isteği doğrultusunda kulüpler kurabilecek. Bu kulüpler için ilçe ve iller arası ligler oluşturulacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı da bu kulüplere antrenör desteği sağlayacak.

YENİ YETENEKLER KEŞFEDİLECEK

Spor alanında yetenekli öğrencilerin erken yaşta tespit edilmesi ve yönlendirmenin yapılabilmesi için Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi okullarda hayata geçirilecek.

Bu proje sayesinde sporda yetenekli olan çocuklar belirlenip bu spor dallarındaki profesyonel kulüplerin altyapısına yönlendirilecek.

Böylece bir taraftan yetenekli öğrenciler keşfedilip ülke sporuna kazandırılırken dünyanın en büyük spor organizasyonlarında da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmiş olacak.



