Okulları tatil eden vali sosyal medyada ilgi odağı oldu

Konya'da yaklaşık iki haftadır aralıklarla süren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yer yer karın yüksekliği 45 santimetreye yüksek kesimlerde de 1 metreye ulaştı.

OKULLAR YARIN TATİL OLSUN İSTEĞİ

Bugün öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bunun üzerine öğrenciler, Vali Yakup Canbolat'ın twitter hesabına okulların yarın tatil edilmesi konusunda mesajlar yağdırdı. Vali Canbolat'da bu mesajları kendi sayfasından retweetledi.

TATİL EDİLDİĞİNİ DUYURDU

Vali Canbolat, saat 23.30 sıralarında merkez ilçeler Selçuklu, Meram ve Karatay'da, yarın okulların tatil olduğunu twitter hesabından duyurdu. Bunun üzerine de öğrenciler, Vali Canbolat'a, teşekkürlerini attıkları esprili twitterlerle iletti.

Twitter'da yapılan paylaşımlar İstanbul'da geçen yıllarda yoğun kar yağışlarında tatil beklentisinde olan öğrencilerin ilgi odağı Vali Vasip Şahin'i hatırlattı.





























