Okulun bu yılki tüm mezunları üniversiteli oldu

Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bu yıl mezun 32 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre çeşitli dereceler elde ederek Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine yerleşmeyi başardı.

Fatih'teki Darüşşafaka Lisesi'nin tarihi binasında hizmet veren Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, eğitime başladığından beri önemli başarılara imza attı.

YKS'DE BÜYÜK BAŞARI

Her yıl üniversite sınavlarında başarısını arttıran lisenin bu yıl sınava giren 32 mezununun tamamı YKS'de büyük başarılar elde etti. 32 öğrencinin 7'si hukuk, 3'ü tıp, 2'si bilgisayar mühendisliği, 2'si siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, 2'si elektrik-elektronik mühendisliği, 1'i biyomedikal mühendisliği, 1'i endüstri ve 1'i inşaat mühendisliği, 1'i makine mühendisliğine yerleşti.

Diğer öğrenciler de fizik, ilahiyat, İslami ilimler, mimarlık, tarih, sosyoloji, uluslararası ilişkiler ve yönetim bilişim sistemleri gibi bölümlere yerleşti. Lise, imam hatip liseleri arasında YGS'de ve Arapça bilgi yarışmalarında da birincilikler elde etti.

DERGİ VE GAZETE ÇALIŞMASI

Okulda "Yedirenk" okul dergisi, "Bilim ve Tefekkür" isimli bilim dergisi , "Ceviz Ağacı" adlı edebiyat ve sanat dergisi ile "DEM" isimli gazete, öğretmenlerin desteğiyle öğrenciler tarafından çıkartılıyor.

SULTAN ABDÜLAZİZ DÖNEMİNDE İNŞA EDİLDİ

Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Kefeli, okul ve öğrencilerinin başarılarına ilişkin yaptığı açıklamada, 1873 yılında Sultan Abdülaziz döneminde inşa edilen okulun, Darüşşafaka'nın Maslak'a taşınmasından sonra bir süre atıl kaldığını ve 2010 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla okullarına tahsis edildiğini söyledi.

"SINAVLA ÖĞRENCİ ALIYORUZ"

Lisede farklı ülkelerden gelen yabancı öğrencilerin de eğitim gördüğüne dikkati çeken Bayram Kefeli, "60 ülkeden 420 öğrencimiz var. Bunların 240'ı uluslararası diğerleri de Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrencilerimiz. Okulumuz Proje Okul kapsamında olduğu için sınavla öğrenci alıyoruz." diye konuştu.