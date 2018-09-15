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Okulun çehresini değiştirdiler

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir grup gönüllü genç, eğitime katkıda bulunmak amacıyla bir köy okulunun tadilat ve boyasını yaptı.

AA | 15.09.2018 - 16:27..
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Kahta Gençlik Merkezi'nde beş gönüllü genç, ‘İyilik Ağacı’ projesi kapsamında Kahta ilçesine bağlı Çıralık köyündeki beş dersliği bulunan Çıralık İlk ve Ortaokulu’nun tadilat ve boyasını yaptı.

OKULU BOYADILAR

Dokuz öğretmenin görev yaptığı, yaklaşık 100 öğrencinin eğitim gördüğü okulun tadilatını ve boyasını yapmak için işe koyulan gençler, kendi aralarında biriktirdikleri para ve hayırsever esnaftan aldıkları malzemelerle köye gitti. Tadilat işlemini birkaç günlük çalışma sonunda bitiren gençler, daha sonra tüm okulu öğretmenlerin yardımıyla boyadı.

Okulun çehresini değiştirdiler

OKULUN BAKIMINI YAPTILAR

Okulda tüm sıraların bakımını yaparak renk renk boyayan gençler, eğitim ve sosyal mesajlar içeren figürler çizdi. Gençlerden Merve Saray, arkadaşlarıyla birlikte yeni eğitim ve öğretim yılında köylerde eğitim gören öğrencilere katkı sunmak için çalışma başlattıklarını belirtti.

Okulun çehresini değiştirdiler

"GÜZEL BİR ORTAM HAZIRLADIK"

Okulda tadilat ve boyama işlemlerini yaptıklarını belirten Merve Saray, "Fırçayla okulu ve sıraları çok güzel renklerle boyadık. Yaptığımız resim ve figürlerde okula değişik bir estetik kattığımızı düşünüyoruz. Yorulduk fakat yeni neslin eğitimi için güzel bir ortam hazırladık" dedi.

Okulun çehresini değiştirdiler


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