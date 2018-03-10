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Okulun demir korkulukları kafasına saplandı

Şanlıurfa’da oyun oynamak için girdiği okulun bahçesinde üzerine demir korkuluk devrilen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İHA | 10.03.2018 - 09:01..
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Akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi’nde bulunan Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaşandı. İddiaya göre 3 yaşındaki Muhammed Mustafa Aslan, oyun oynamak için okulun demir korkuluklarının arasındaki boşluktan bahçeye girdi.

KORKULUKLARIN ALTINDAN ÇIKARTMAYA ÇALIŞTILAR

Duvar dibinde oyun oynayan çocuğun üzerine demir korkuluk devrildi. Korkulukların sivri ucu başına saplanan çocuk ağır yaralandı. Çocuğunun demir korkuluğun altında kaldığını gören baba Mustafa Aslan koşarak demir korkulukların altından çıkartmaya çalıştı.

Çevredekilerin de yardımıyla çıkartılan küçük çocuk, özel bir araçla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken sinir krizi geçiren anne ve babaya ise hastanede sakinleştirici iğne yapıldı.

MAHALLELİ ÖNLEM ALINMADIĞINI İDDİA ETTİ

Çocuğun ölümünün ardından mahalle sakinleri demir korkulukların telle bağlandığını iddia etti. Demir korkulukların her an düşecekmiş gibi sallandığını iddia eden vatandaşlar, tepki gösterdi. Çocukların sürekli okul bahçesine girip oyun oynadığını belirten vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.

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